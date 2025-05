Dopo la fine dell’amore con Marracash, Elodie ha trovato nuovamente l’amore con Andrea Iannone. La cantante romana, qualche anno dopo la fine della storia con il rapper, ha conosciuto il suo attuale fidanzato, Andrea Iannone, pilota di Moto GP. Un mondo diverso dal suo, lontano da lei, che però ha sposato appunto in toto, tanto da diventare un’appassionata di gare e di moto. Andrea Iannone, il fidanzato di Elodie, ha conosciuto la cantante ad una cena: i due si sarebbero conosciuti grazie ad amici in comune e in particolar modo a Diletta Leotta e a un certo Luca, che avrebbero invitato la cantante in un locale milanese. Lì c’era anche Andrea Iannone ma inizialmente tra loro non sarebbe scattata neppure una simpatia. Qualche giorno dopo i due si sono rivisti in Puglia e da quel momento non si sono più lasciati.

Del suo fidanzato Elodie ha più volte parlato come un uomo dolce e sensibile, a dispetto delle apparenze. La cantante e il pilota di MotoGP sono una coppia ormai solida ed affiatata, entrambi con relazioni lunghe e complesse alle spalle hanno saputo voltare pagina puntando ognuno sull’altro. Non solo amore, però: tra loro c’è anche una fortissima passione, come confermato più volte dalla cantante, che ha parlato di un eros particolarmente acceso tra loro. Durante la chiacchierata a Verissimo, la cantante ha confessato che cosa apprezza del suo Andrea Iannone: “Sono orgogliosa della sua capacità di sostenere il dolore. Riesce comunque a essere solare, gioioso. Ci amiamo molto.”

Elodie, parlando di Andrea Iannone, ha raccontato che è la storia più importante della sua vita, tutto è nato con un colpo di fulmine. Lei non ha mai creduto nei colpi di fulmine eppure quando ha incontrato il pilota di MotoGP ha capito che era la persona giusta per lui. Da quel momento sono passati circa tre anni e ancora oggi il fidanzato di Elodie e la cantante sembrano una coppia molto affiatata, che cerca di stare insieme il più possibile nonostante i rispettivi impegni: gare, concerti, concorsi, tv e molto altro. Tra i due, di recente, si vocifera anche l’arrivo di un anello: arriveranno le nozze? Staremo a vedere. In realtà in una recente intervista a Vanity Fair la cantante ha confessato che la sua priorità non sono le nozze ma desidera mettere al mondo un figlio: “Figli? Ci sto pensando. Ho anche preso in considerazione l’ipotesi di congelare gli ovuli”