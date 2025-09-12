Crisi superata tra Elodie e Andrea Iannone? Per la cantante non c'è mai stata e ora si gode il presente assieme al fidanzato: "E' la storia più importante"

Dal travolgente innamoramento alla presunta crisi, comunque superata e archiviata senza strascichi, fino al futuro che potrebbe essere sempre più roseo. Parliamo della storia d’amore tra Elodie e il fidanzato Andrea Iannone, con cui ormai fa coppia fissa da tempo. La cantante non nasconde di aver trovato la sua metà e non ci pensa due volte a definirlo l’uomo più importante della sua vita. “Questa storia è per me la più importante…”, aveva raccontato Elodie in un passaggio al podcast Say Waad?!? di Radio Deejay.

I due stanno insieme dal 2022 e in questi tre anni l’uno al fianco dell’altro hanno vissuto anche momenti down, senza mai allontanarsi. Quest’estate si sono dunque intensificate le voci di una crisi, ma ci ha pensato la stessa Elodie a smentire con foto eloquenti della sua intesa con Andrea.

Elodie e il futuro con il fidanzato Andrea Iannone: “Figli? Non ancora per questo motivo…”

Il futuro insieme non è in discussione e c’è chi tra i fan sogna grandi novità per la coppia. Dal possibile matrimonio ai figli, le idee non mancano. Ora però entrambi sembrano concentratissimi sul presente. Oltretutto sul discorso legato alla maternità, Elodie qualche tempo fa aveva detto: “Non ho ancora figli perché ho paura di non essere una brava madre, di non riuscire a conciliare maternità e carriera”.

Parole che molti hanno criticato ma che in realtà evidenziano grande maturità da parte della cantante, che non vuole fare il passo più lungo della gamba. “Ho trentaquattro anni ma me sento ancora sedici”, ha confidato senza remore la bella Elodie. Parole eloquenti che stoppano, almeno per ora, l’ipotesi di mettere su famiglia con il fidanzato Andrea Iannone. La cantante e lo sportivo ad oggi stanno bene così.