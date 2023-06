Andrea Iannone, fidanzato Elodie/ Tutto a gonfie vele… grandi novità all’orizzonte?

Andrea Iannone ed Elodie volano basso, ma in futuro potrebbero essere grandi novità

Procede tutto a gonfie vele tra Andrea Iannone ed Elodie. Ed è forse questo, un po’ inspiegabilmente, a stupire il popolo del web e gli appassionati di gossip. In pochi, infatti, avrebbero scommesso sulla stabilità della “nuova” coppia. Da una parte c’è la convinzione che Elodie sia emotivamente scossa (ancora) dalla rottura con Marracash, mentre lui non offrirebbe garanzie in termini di costanza e affidabilità. Insomma, premesse non proprio lusinghiere per Iannone e la sensualissima ‘pantera’, che oggi però sono ancora l’uno al fianco dell’altro. La coppia, dopo quasi un anno insieme, sembra godere di ottima salute.

Amici, Elodie: l'ex Lele si prende la rivincita/ C'entra Marco Mengoni

E nelle scorse settimane sono arrivate conferme autorevoli, direttamente da Elodie, con alcuni scatti pubblicati sui social. Tutto bene ciò che procede bene, verrebbe da dire. Senza guardare troppo al futuro, come spiegato tempo fa a Vanity Fair dalla cantante. “E’ una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne”, aveva detto.

Marco Mengoni ed Elodie, in uscita "Pazza musica"/ "Siamo piuttosto simili"

Andrea Iannone ed Elodie, nessuno credeva nella loro storia d’amore, invece…

Per Andrea Iannone aveva speso parole al miele definendolo “un ragazzo divertente, che mi fa ridere”. Così in pochi mesi Elodie e la sua dolce metà hanno affinato l’intesa, si sono avvicinati moltissimo e ora sarebbero pronti a vivere sotto lo stesso tetto. Di fatto si vedono già moltissimo, impegni di lavori permettendo.

Infatti lei vive a Milano, lui invece è di base in Svizzera a Lugano. Pochi chilometri li dividono e non è casuale che Elodie e Andrea Iannone si vedano sempre più spesso in quel di Milano. Tutto per godersi il loro amore. Un amore in cui nessuna credeva e che sembra invece sbocciare verso nuovi traguardi. Nessuno ci credeva, dicevamo, forse nemmeno loro.

Marco Mengoni e Elodie: Pazza Musica é il nuovo singolo/ La data del rilascio

© RIPRODUZIONE RISERVATA