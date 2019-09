Andrea Iannone/ Il mistero del “like” al commento su Belen Rodriguez…

Andrea Iannone: il rapporto con Giulia De Lellis conquista i fan e non solo…

“My babe“: è così che Andrea Iannone definisce Giulia De Lellis su Instagram, condividendo uno scatto fatto alla Mostra del Cinema di Venezia di quest’anno. Una coppia da sogno, lei vestita con un abito rosa antico, ultramoderno. Lui con lo smoking e gli occhiali da sole che ormai, sempre più raramente, lasciano il suo volto. Sui social è facile seguire l’evoluzione del loro rapporto, fra gite in yacht in quel di Venezia, baci appassionati in Laguna. Agli italiani piacciono molto e non solo agli occhi dei sostenitori della De Lellis, sempre numerosissimi, ma perché convinti che i due condividano gli stessi valori. Clicca qui per guardare la foto di Andrea Iannone e Giulia De Lellis. Il pilota sembra proprio aver ritrovato una sua ragione di vivere grazie all’influencer di moda e per ora non sono emerse voci contrarie alla loro unione nemmeno da parte del mondo del motociclismo. Un evento che invece era accaduto durante la relazione fra Iannone e Belen Rodriguez, ‘colpevole’ di distrarre fin troppo l’ex fidanzato.

Al primo incontro tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis fu subito colpo di fulmine…

Ci sarebbe stato un colpo di fulmine fra Andrea Iannone e Giulia De Lellis e il merito è di quella cena in cui il loro sguardo si è incrociato per la prima volta. All’epoca in realtà entrambi erano ancora fidanzati con i rispettivi compagni, Andrea Damante per lei, Belen Rodriguez per lui. Anche per questo si sono limitati a soli tre sguardi, per evitare gelosie e liti successive. “A me in realtà era risultato antipatico“, confessa Giulia al settimanale F, “forse però non volevo ammettere di esserne affascinata“. Iannone invece l’ha inquadrata subito, anche se ha aspettato un anno prima di inviarle un messaggio. Hanno atteso entrambi la fine delle loro relazioni e anche se per Iannone è stato forse più semplice dire addio a Belen, la stessa cosa non si può dire per la sua attuale fidanzata e il precedente compagno. Oggi, sabato 14 settembre 2019, Giulia De Lellis sarà ospite di Verissimo e parlerà anche della sua relazione con Andrea Iannone. “Nei tuoi occhi c’è tutto quello che ho sempre immaginato“, ha scritto il pilota poco tempo fa tramite Storie, “sempre desiderato e soprattutto quello che ho sempre amato“. Capitolo chiuso quindi con la Rodriguez? Rimane solo un mistero da svelare e che forse non verrà mai chiarito. Durante Venezia 76, un utente ha commentato una delle foto di Andrea e Giulia schierandosi a favore della showgirl argentina, scrivendo “Belen è sempre Belen“. Il commento è piaciuto a Iannone, che si è lanciato con un like che non è sfuggito agli occhi dei follower e che in seguito ha deciso di togliere, senza rilasciare alcuna dichiarazione in merito.

