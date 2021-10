Andrea Iannone, le ex fidanzate: da Giulia De Lellis a Belen Rodriguez/ Lui: “non era facile…”

Andrea Iannone è uno degli uomini più invidiati di Italia e non solo per le sue prodezze da motociclista, ma anche e soprattutto per le storie d’amore avute con Giulia De Lellis e Belen Rodriguez. Con la modella argentina ha trascorso circa due anni, in una storia di alti e bassi con la modella che alla fine è tornata tra le braccia del suo ex storico, Stefano de Martino. Tra Iannone e Belen è stata una relazione non particolarmente lunga, ma comunque molto chiacchierata e seguita soprattutto dagli appassionati di gossip.

Dalle vacanze insieme agli eventi, Andrea Iannone e Belen Rodriguez non si sono mai nascosti e hanno condiviso col pubblico la loro storia d’amore. “Non era facile starmi dietro”, avrebbe detto il motociclista, anche se la decisione di troncare viene attribuita a Belen Rodriguez.

Dopo Belen Rodriguez, Andrea Iannone si fidanza ufficialmente con Giulia De Lellis, altra showgirl molto ambita e popolare soprattutto sui social network. Tra i due, però, le cose non decollano. Il motociclista e l’ex di Andrea Damante stanno insieme poco più di un mese. Le voci continuano a rincorrersi anche dopo la rottura, ma ormai la loro storia è già al capolinea. “Io ho il cuore puro. Per poter giudicare bisogna conoscere le cose. Io sono fedele a me stesso. Non mi metto certo ora a fare dichiarazioni su quanto è accaduto”, aveva raccontato Iannone dopo la rottura con Belen e Giulia.

“Posso solo dire che non ho rancori, non ho rimpianti e auguro il meglio a entrambe. Ho affrontato situazioni difficili, destabilizzanti. Non era e non è semplice starmi accanto se non si ha una certa maturità. Nella buona e nella cattiva sorte? Si dice così”.

