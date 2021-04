Andrea Iannone “Non mi sono arreso alla MotoGP”/ Nuovo amore dopo la squalifica?

Il pilota Andrea Iannone è uno degli ospiti della prima puntata di “Felicissima sera”, il nuovo programma in prima serata di Pio e Amedeo che debutta questa sera, venerdì 16 aprile, su Canale 5. Come riportato inizialmente dal settimanale Chi e poi ripreso da numerosi portali web, il pilota ex di Giulia De Lellis e Belen Rodriguez avrebbe finalmente trovato un nuovo amore che, ironia del caso, avrebbe anche lei il cognome della celebre soubrette argentina. Si tratterebbe della modella Carmen Victoria Rodriguez, come rivelano alcuni indizi social degli ultimi giorni. Nelle ultime stories Instagram, il pilota ha taggato la modella venezuelana, amica di Francesca Sofia Novello (compagna di Valentino Rossi). Il video è stato poi ripostato da Carmen sul suo account social con tanto di scritta “love”.

Andrea Iannone: nuovo amore dopo la squalifica?

Lo scorso novembre Andrea Iannone è stato sospeso fino al 17 dicembre 2023, cioè per quattro ani, dal Tribunale Arbitrale dello Sport per una violazione antidoping. Inoltre i suoi risultati ottenuti dal 1º novembre 2019 sono considerati non validi. “Oggi ho subito la più grande ingiustizia che potessi ricevere. Mi hanno strappato il cuore, separandomi dal mio grande amore… Chi ha cercato di distruggere la mia vita, presto capirà quanta forza ho dentro il cuore. La forza dell’innocenza e soprattutto… la coscienza pulita. Una sentenza può modificare gli eventi, ma non l’uomo”, ha scritto Andrea Iannone commentando la sentenza su Instagram. Qualche mese fa, rispondendo ad alcune domande sui social, Iannone ha rivelato di non aver ancora chiuso con le moto: “Non mi sono arreso alla MotoGP. Quando sarà il momento ve ne parlerò”. I suoi fan attendono di rivederlo in pista.

