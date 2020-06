Andrea Iannone, nuova fidanzata dopo Giulia De Lellis?/ Foto e gossip su Jas e Jay!

Pubblicità

Andrea Iannone torna ancora al centro del gossip. Nonostante il pilota di MotoGp abbia chiaramente detto di voler parlare solo di lavoro e non di donne e, dunque, di questioni amorose, sul web continuano ad arrivare indizi su presunte nuove storie d’amore. È trascorso ormai qualche mese dalla fine della storia d’amore con Giulia De Lellis, che è tornata insieme al suo ex Andrea Damante, e per Iannone si è parlato di ritorno di fiamma con Belen Rodriguez. Il gossip è stato però prontamente smentito, eppure del pilota si è continuato a parlare per alcuni indizi social che portava a credere in un flirt con Cristina Buccino. Anche in questo caso, però, nulla di fatto. Entrambi hanno infatti smentito. E ora? Il pilota torna a farsi vedere assieme ad una bellissima fanciulla in una foto (che potete trovare alla fine dell’articolo) che sta facendo il giro del web.

Andrea Iannone, la nuova fidanzata è una delle gemelle Jes e Jay?

La foto in questione vede Andrea Iannone al fianco di una tra Jas e Jay, la coppia di sorelle gemelle note per essere figlie di Carlo Gigli, cantautore italiano, oltre che per la loro partecipazione al cast di Mezzogiorno in Famiglia in onda su Rai 2. Difficile dire chi sia delle due gemelle, anche perché la foto è abbastanza scura oltre che di non ottima risoluzione. Tuttavia è chiaro che Andrea ha con la ragazza un rapporto abbastanza intimo, vista la posa assunta al suo fianco. Il pilota tiene il capo appoggiato al suo e ha gli occhi chiusi, come a godersi l’istante al suo fianco. Che sia davvero lei la nuova fiamma dell’ex della De Lellis?





