Andrea Iannone e Elodie sono innamoratissimi, e qui non ci piove. A differenza di molte altre coppie del mondo dello spettacolo, loro il gossip lo fanno ma senza crisi, rotture e annunci spiacevoli. Anche questa volta la cantante e il pilota automobilistico hanno ispirato i loro fan dopo una scena incredibilmente romantica ad un concerto della ragazza a San Siro a Milano. Ma cos’è successo? E qual è stato il gesto clamoroso che sta facendo parlare tutti sul web?

“Non smetteva di applaudire e incitare tutto il parterre”, scrivono i fan della coppia sui social dopo che Andrea Iannone si è presentato durante la serata dell’8 giugno per sostenere la sua fidanzata al grande evento. La sua reazione è stata incredibile: è stato sotto il palco per tutta la durata del concerto senza mai smettere di guardarla. Un momento talmente romantico che il video è diventato virale sui social, con una valanga di commenti di chi è rimasto estasiato nel vedere il suo stupore.

Andrea Iannone e Elodie, come va la loro storia d’amore?

“Ma lo sa che stanno insieme?“, scrive qualcuno sui social commentando il video popolare su TikTok. Infatti, Andrea Iannon si è mostrato incantato, alcuni parlano addirittura di visione di una benedizione mentre altri lo hanno descritto come uno sguardo pieno di tenerezza. Si dice anche che prima del concerto il pilota fosse agitatissimo per lei e come si vede nella clip sotto, non ha esitato nell’incitare i fan a tifare per Elodie. Tra loro la storia prosegue benissimo, poco tempo fa Elodie si era espressa sulla loro relazione: “È la più importante della mia vita. Ci facciamo un sacco di risate, io sono me stessa al 100% con lui. Non mi era mai successo“. Il primo incontro in Puglia fu galeotto: si erano trovati a parlare a bordo piscina e da quel momento sono diventati inseparabili.

