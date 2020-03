Andrea Iannone risponde a Giulia de Lellis/ “Non accontentarsi mai, l’amore vero..”

Forse Andrea Iannone ha semplicemente risposto alle domande dei fan facendo un discorso generico, fatto sta che in molti ci hanno visto una vera e propria risposta alle parole di Giulia De Lellis. Proprio ieri l’ex corteggiatrice di Uomini e donne aveva postato una sua foto ammettendo di aver dato un taglio al suo passato cambiando la sua vita per via del dramma che un suo amico sta affrontando per via di un tumore, o almeno così sembra. Giulia De Lellis ha detto che proprio per questo ha capito che nella vita bisogna prendere tutto e osare lasciando alle spalle la paura e, soprattutto, la voglia di accontentarsi. Proprio questa è la stessa parola usata da Andrea Iannone, qualcosa ora dopo, per rispondere ai fan e sempre sullo stesso tema ovvero l’amore. Ma cosa ha detto di così importante?

ANDREA IANNONE RISPONDE A GIULIA DE LELLIS SUI SOCIAL?

Rispondendo alle domande dei fan, Andrea Iannone ha ribadito lo stesso concetto del non doversi accontentare mai nella vita e poi è andato avanti dicendo: “Il segreto è trovare la persona giusta con la quale condividere tutto. Non è facile e spesso non è sempre… l’amore vero arriva al momento giusto e se non è arrivato, non è il momento giusto”. A quanto pare con questa risposta ha chiuso anche le porte al suo amore per Giulia de Lellis che, se è finito, vuol dire che non era il momento giusto o magari non era proprio quello vero. Non è la prima volta che il pilota vive un amore importante per poi rinunciarci, chi sarà la prossima?



