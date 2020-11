Andrea Iannone squalificato per 4 anni/ Doping: il Tas inasprisce la pena

Andrea Iannone è stato squalificato per quattro anni. La notizia è ufficiale: il Tas ha rigettato il ricorso del motociclista abruzzese circa la decisione che lo scorso 31 marzo era stata presa dalla Corte Disciplinare Internazionale FIM, che aveva reso ineleggibile Iannone per un periodo di 18 mesi. Vicenda che era iniziata quasi un anno prima, quando ad un controllo antidoping il centauro era risultato positivo al Drostanolone, uno steroide anabolizzante che naturalmente risultava presente nelle sostanze vietate da WADA per l’anno 2019). Iannone, dal canto suo, si era difeso sostenendo di aver assunto il farmaco proibito a causa dell’ingerimento di carne contaminata; la condanna era arrivata ma nessuna delle parti in causa era rimasta soddisfatta. Il pilota, ovviamente, perché processava la sua innocenza mentre la WADA, era notizia di giugno, aveva chiesto un inasprimento della pena che potesse arrivare fino ai quattro anni. La sentenza definitiva sarebbe dovuta arrivare ad agosto, ma tra lockdown e Coronavirus si è arrivati fino alla metà di novembre.

ANDREA IANNONE SQUALIFICATO 4 ANNI PER DOPING

Così, Andrea Iannone e la WADA hanno presentato ricorsi separati, e oggi il Tas ha giudicato: rigettato quello dell’abruzzese ma accolto quello dell’antidoping internazionale. Di conseguenza, la squalifica (o ineleggibilità) per Iannone diventa di quattro anni a partire dal 17 dicembre 2019, dal primo novembre dello stesso anno invece gli sono cancellati tutti i risultati ottenuti. Che a dirla tutta non sono stati troppi: si tratta degli ultimi due Gran Premi del Mondiale MotoGp, corso su Aprilia da Iannone con risultati non esattamente brillanti. La sua stagione migliore resta quella 2015, quando in sella alla Ducati aveva ottenuto il quinto posto in classifica salendo tre volte sul podio, anche se poi aveva dovuto aspettare l’anno seguente (in Austria) per festeggiare la prima vittoria nella classe regina. Che resta finora l’unica, e così potrebbe essere anche per tutta la carriera: quando tornerà, a meno che non ci siano sconti di pena, Iannone avrà da poco compiuto 34 anni.



