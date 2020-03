Andrea Iannone Vs Giulia De Lellis/ “Non so dove sia! Starà scrivendo un libro…”

Giulia De Lellis chiama, Andrea Iannone risponde, seppur con qualche giorno di ritardo. La storia tra la bella influencer e il pilota di MotoGp appartiene al passato e se ad annunciarlo è stata Giulia la scorsa settimana, a confermarlo oggi arriva anche Andrea. Così come la De Lellis, anche Iannone annuncia a suo modo la rottura nel corso di una diretta su Instagram. Poche ore fa, il pilota cha chiacchierato a lungo con un ben noto collega, Max Biaggi. Tra una domanda e l’altra riguardanti motori e corse, si è toccato anche il delicato argomento. Biaggi ha inizialmente scherzato, ammettendo di aver saputo che Iannone è ufficialmente tornato su piazza. Lui ha allora confermato, guardandosi però bene dall’approfondire l’argomento e, anzi, passando a parlare d’altro. Tuttavia, di fronte alle tante domande dei più curiosi su Giulia, Andrea alla fine ha ceduto.

Andrea Iannone punge Giulia De Lellis dopo la rottura: “Starà scrivendo un libro…”

Poche parole quelle di Iannone che, infastidito, ha così risposto alle domande dei fan che gli chiedevano della De Lellis: “Giulia? Sta scrivendo un nuovo libro, non so dov’è!” La battuta sarcastica è chiara, così come il riferimento al libro scritto sulla rottura con Andrea Damante dovuta ai suoi tradimenti. Una stoccata che non solo, dunque, conferma in modo definitivo la fine della loro storia, ma che potrebbe contenere verità celate o la semplice volontà di pungere l’ex dopo quanto accaduto. Al momento, infatti, non si conoscono le motivazioni di questa rottura. Le poche parole di Giulia in merito sono state infatti: “Sono tre settimane che non parlo, comunque faccio dell’altro vi faccio abbastanza intelligenti e soprattutto un po’ più delicati nel capire la situazione. Se sono tre settimane che mi vedete da sola ed evito il discorso… Si dice a buon intenditor poche parole.”



© RIPRODUZIONE RISERVATA