ANDREA IPPOLITI CHI È L’EX FI NATHALY CALDONAZZO/ Lite al GF Vip: “Sei un pagliaccio”

Andrea Ippoliti ha deciso di chiedere un confronto con la sua ex Nathaly Caldonazzo al Grande Fratello Vip dopo aver ascoltato i suoi insulti nel corso delle settimane. “Sai perfettamente che essere qui mi costa molto. – ha allora esordito, per poi continuare – La visibilità non appartiene alla mia vita e nemmeno al mio lavoro, ma sono dovuto intervenire per queste offese nei miei confronti le trovo di basso livello. Ti ho chiesto scusa pubblicamente, sono passati 2 anni e mezzo. Non ho parole per quello che ho fatto, mi hai definito con degli aggettivi molto forti, sentirsi definire così davanti ai propri figli. Sono passati due anni e mezzo, ti ho portato rispetto, ho sbagliato e non ti ho cercato. Ti ho amato tanto”.

Così ha proseguito: “Io ho dei figli a casa e sentirsi definire in questo modo sinceramente non fa piacere. Sono passati due anni e mezzo, non ti ho più cercato, non ho più parlato di te e ti ho rispettato. Ho sbagliato e lo ammetto… Io per te ho fatto delle scelte importanti, mi sono separato da mia moglie e dai miei figli, ti ho amato tantissimo, più della mia vita.” Nathaly però è fredda, distaccata: “Sei un pagliaccio”, ha tagliato corto. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Andrea Ippoliti, confronto con l’ex al Grande Fratello Vip

Andrea Ippoliti, l’ex fidanzato di Nathalie Caldonazzo, arriva al Grande Fratello Vip per difendersi e per chiarire su quanto successo tra loro. La coppia si è lasciata dopo aver partecipato a Temptation Island, il reality show dei sentimenti di Canale 5, dopo che Andrea aveva tradito Nathaly con una delle tentatrici del programma. Una doccia fredda per l’attrice e showgirl che durante il falò di confronto finale è uscita da single dal programma. A distanza di tempo da quell’esperienza sicuramente molto difficile, Nathalie ha parlato così dell’ex compagno: “la delusione più grande della mia vita. E’ stata una storia in cui credevo tantissimo, ho rinunciato al 90% di me stessa e mi sono ritrovata in una realtà scioccante”.

Dopo la fine della storia, l’attrice romana non ha voluto più incontrarlo troncando ogni tipo di rapporto: “lui può dire quello che vuole, non mi interessa. Quando una persona dentro di me muore, muore, basta”.

Andrea Ippoliti sulla ex Nathalie Caldonazzo: “non vuole più saperne di me”

Dopo la fine di Temptation Island, Andrea Ippoliti ha cercato di recuperare un rapporto con la ex Nathalie Caldonazzo, ma invano. L’attrice, infatti, non ha mai più voluto saperne e ha interrotto ogni tipo di rapporto come confermato proprio da Ippoliti che durante un’intervista rilasciata a DiPiù ha dichiarato: “con Nathaly ora non mi sento più, non vuole più saperne di me, ma spero un giorno di chiarire, perché una donna che merita tutto il mio rispetto”.

Parole di tregua da parte dell’ex che sui social ha cambiato atteggiamento attaccando la Caldonazzo: “lei sta continuando ad offendermi dicendo un mucchio di fesserie, quindi sarebbe facile per me buttare fango su di lei, ma non lo faccio per rispetto alla mia persona, non mi abbasso a certi livelli… obiettivamente direi: creativa, solare, isterica ed opportunista”.



