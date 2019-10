Andrea Ippoliti e Nathalie Caldonazzo/ Lui:”Zoe Mallucci? C’è una differenza d’età pazzesca, vedremo…”

Andrea Ippoliti e Nathalie Caldonazzo hanno avuto un nuovo confronto al di fuori di Temptation Island Vip 2, grazie allo studio di Uomini e Donne. Lo spazio del programma riservato al reality condotto di Alessia Marcuzzi ha permesso infatti all’ex coppia di chiarire ancora una volta quanto successo prima e dopo la rottura, anche grazie all’intervento della Single Zoe Mallucci. Come ricordiamo, è la ragazza ad essersi avvicinata ad Andrea in più di un’occasione, tanto da fargli perdere la testa. Le parole più pesanti sono state pronunciate però proprio da Ippoliti, che ha definito la sua ex “una persona tossica”. Parlando della loro avventura, ha ribadito quanto rivelato fin dall’inizio: “Quando siamo arrivati nel villaggio, la nostra storia era già appesa a un filo”. Dopo soli tre giorni di villaggio, Andrea aveva già deciso di troncare il loro rapporto. “Ho sbagliato a non chiedere il falò”, ha aggiunto scatenando una replica infuocata da parte della sua ex. “Sei un pupazzo, hai fatto una figura pessima”, ha detto Nathaly. Clicca qui per guardare il video di Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti.

Andrea Ippoliti e Nathalie Caldonazzo dopo Temptation Island Vip: Lui “impossibile tornare insieme”

Non ci sono dubbi sul fatto che Andrea Ippoliti e Nathalie Caldonazzo non abbiano alcuna intenzione di ritornare insieme, dopo la rottura avvenuta a Temptation Island Vip. “C’è una differenza d’età pazzesca tra noi. Vedremo come andrà. Adesso mi fa stare bene. Magari finirà tra un anno ma adesso la sto vivendo. La frequento perché con Nathaly è finita, non c’è nulla da recuperare”, ha sottolineato a Uomini e Donne lui. Andrea però è finito anche nel mirino di Maria De Filippi, che gli ha fatto notare una certa contraddizione fra quanto detto al falò e quanto rivelato in studio. Nel primo caso infatti ha detto che il flirt con Zoe Mallucci è nato solo dopo alcuni atteggiamenti avuti da Nathalie Caldonazzo nel suo villaggio, mentre in studio ha ribadito che la storia fra lui e l’attrice era finita da tempo e di aver deciso a prescindere. Senza considerare che Nathaly si sarebbe fatta toccare da alcuni Single, anche se Maria gli ha fatto notare che non è mai accaduto. “Sapevi che dicendo quelle cose, per me sarebbe finita”, dice Andrea rivolgendosi alla sua ex, che di contro ribatte: “Non sei stato onesto. Hai sfruttato il programma per farti una vacanza con Zoe. Prendevi due soldini e te l’andavi a fare fuori”.

Andrea Ippoliti:”Zoe non la conosco bene, sicuramente ci dovremmo conoscere”

“Zoe non la conosco bene, sicuramente ci dovremmo conoscere”, dice Andrea Ippoliti parlando del suo flirt con la single Mallucci. Temptation Island Vip 2 gli ha permesso di chiudere i ponti con Nathalie Caldonazzo, ma ha trovato un nuovo amore. Andrea e Zoe infatti si frequentano anche adesso e sono in una fase di conoscenza. Non si parla quindi di amore certo, ma di un rapporto che sta nascendo pian piano e con le dovute pinze. “Se Andrea è arrivato al punto di lasciarsi così tanto andare significa che la loro coppia aveva dei problemi. In ogni caso, nonostante sappia di non suscitare la simpatia della sua ex compagna, mi è dispiaciuto vedere una donna stare male guardando il suo fidanzato sostituirla con una ragazza molto più giovane”, ha dichiarato la Malucci a Uomini e Donne Magazine. La ragazza avrebbe persino voluto chiedere scusa a Nathalie Caldonazzo di persona, sicura che sia lei che Andrea si siano lasciati andare un po’ troppo, anche se non è mai riuscita ad avere un confronto faccia a faccia. Attaccata di recente per via di alcuni scatti sexy sui social, Zoe Mallucci aggiunge: “Non c’è nulla di volgare nelle mie foto. Sapevo che esponendomi in un programma televisivo avrei subito delle critiche, ma quello che mi dispiace è quando si trasformano in insulti e a farli, a volte, sono persino madri di famiglia”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA