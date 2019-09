Andrea Ippoliti e Zoe Mallucci stanno insieme?/ Ecco cosa è successo dopo Temptation

Andrea Ippoliti e Zoe Mallucci stanno insieme? È interessante andare a vedere cosa è successo dopo la fine di Temptation Island Vip 2019 dove i due sono stati i protagonisti. L’uomo era entrato al fianco di Nathaly Caldonazzo, mentre la ragazza era una delle single tentatrici. I due si sono sempre più avvicinati, fino a costringere la biondissima ex Bagaglino a convocare il suo ragazzo per il falò. Ieri sera abbiamo visto la rottura tra i due che ha portato i media a indagare su quanto accaduto dopo la fine del reality show. Di certo però Andrea non è rimasto molto simpatico al pubblico, soprattutto per il suo modo abbastanza aggressivo di rivolgersi a quella che ormai è diventata la sua ex fidanzata.

Andrea Ippoliti e Zoe Mallucci stanno insieme? I due beccati in coppia

Andrea Ippoliti e Zoe Mallucci sono stati beccati insieme, cosa che ha fatto pensare che dopo la fine di Temptation Island Vip 2019 i due siano diventati una coppia. Delle foto che li ritraevano come due fidanzatini hanno fatto il giro del web, anche se sono state rapidamente rimosse. Nei tempi dei social network però l’immagine è diventata subito virale e ha portato il pubblico ai commenti più vari. Praticamente tutti si sono schierati contro Andrea, considerato indelicato nei confronti della sua ragazza. Non è piaciuto poi il suo atteggiamento durante il falò di confronto dove era stata proprio Alessia Marcuzzi ad ammonirlo.

