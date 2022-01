Andrea Ippoliti, ex compagno Nathalie Caldonazzo/ “Donna che merita il mio rispetto”

Andrea Ippoliti è l’ex compagno di Nathalie Caldonazzo, concorrente del Grande Fratello Vip. L’attrice e showgirl ha lasciato l’ex compagno dopo aver partecipato a Temptation Island. In quell’occasione, infatti, Andrea l’ha tradita con una tentatrice con cui si è poi vissuto una storia una volta uscito dal programma. Un’esperienza sicuramente difficile per la Caldonazzo che qualche anno fa a Vieni da Me di Caterina Balivo ha parlato così dell’ex compagno: “la delusione più grande della mia vita. E’ stata una storia in cui credevo tantissimo, ho rinunciato al 90% di me stessa e mi sono ritrovata in una realtà scioccante”. Dopo la separazione, Nathaly Caldonazzo non ha voluto saperne nulla di Andrea che ha cercato di ricostruire i rapporti, ma l’attrice ha precisato: ” lui può dire quello che vuole, non mi interessa. Quando una persona dentro di me muore, muore, basta”.

Nathaly Caldonazzo, dal grave incidente al Bagaglino/ "La mia vita è cambiata"

La Caldonazzo era tornata a parlare dell’ex poco prima della partenza di una nuova edizione di Temptation Island lanciando una vera e propria frecciata ad Andrea Ippoliti dicendo: “la stupidaggine di questi uomini è che non si rendono conto che queste ragazzine stanno lì per quello, è il loro lavoro”.

Mia Sangiuliano, figlia Nathalie Caldonazzo/ “Ha un rapporto conflittuale col padre"

Andrea Ippoliti: “Nathalie Caldonazzo? Continua ad offendermi”

Dopo la fine di Temptation Island, Andrea Ippoliti ha rilasciato alcune interviste parlando naturalmente della ex fidanzata Nathalie Caldonazzo. “Con Nathaly ora non mi sento più, non vuole più saperne di me, ma spero un giorno di chiarire, perché una donna che merita tutto il mio rispetto” – ha dichiarato l’uomo dalle pagine di DiPiù. Successivamente sui social ha risposto alla domanda di un fan cambiando però toni: ” lei sta continuando ad offendermi dicendo un mucchio di fesserie, quindi sarebbe facile per me buttare fango su di lei, ma non lo faccio per rispetto alla mia persona, non mi abbasso a certi livelli… obiettivamente direi: creativa, solare, isterica ed opportunista”.

Nathaly Caldonazzo/ "Massimo Troisi uno dei grandi amori. Per mia figlia rifarei tutto ma…”

Diciamo che Andrea Ippoliti non ha certo lasciato un buon ricordo alle sue ex, visto che anche l’ex moglie parlando del rapporto con lui ha rivelato: “a Temptation Island hai mostrato il lato peggiore di te. Hai tradito Nathalie Caldonazzo, proprio come prima avevi tradito me, vergognati”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA