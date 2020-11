Andrea Ippoliti, ex compagno Nathaly Caldonazzo/ “L’ho amata profondamente ma…”

Il nome di Andrea Ippoliti per diverso tempo ha popolato le pagine di cronaca rosa per via della fine – alquanto turbolenza – della storia d’amore con la showgirl Nathaly Caldonazzo. I due, quando erano ancora una coppia, avevano deciso di mettere alla prova i loro sentimenti partecipando al programma Temptation Island, ma l’esperimento non ebbe un epilogo positivo portando ad una rottura con non pochi strascichi nel tempo, tra accuse e frecciatine reciproche. La storia con la Caldonazzo ebbe inizio nel 2016 salvo interrompersi in maniera brusca con la fine del programma che li vide protagonisti. Usciti dalla trasmissione, Ippoliti ebbe una frequentazione con la tentatrice Zoe Mallucci. In diverse occasioni la Caldonazzo è tornata a parlare della sua relazione con Andrea al quale però non ha dedicato parole al miele. Lo scorso anno, ospite di Vieni da Me, la showgirl aveva descritto il suo ex come “la delusione più grande della mia vita”, rivelando di non essere affatto delusa di averlo lasciato. Per la donna quella con Ippoliti fu “Una storia in cui credevo tantissimo, ho rinunciato al 90% di me stessa e mi sono ritrovata in una realtà scioccante”.

ANDREA IPPOLITI, EX COMPAGNO NATHALY CALDONAZZO E LA FINE DELLA LORO RELAZIONE

In passato anche dopo la fine della relazione con Nathaly Caldonazzo, Andrea Ippoliti aveva fatto sapere di voler riallacciare i rapporti con la sua ex anche se quest’ultima aveva fatto un sonoro passo indietro dichiarando: “Lui può dire quello che vuole, non mi interessa. Quando una persona dentro di me muore, muore, basta”. Poco prima della passata estate, alla vigilia di una nuova edizione di Temptation Island la Caldonazzo era tornata a parlare del suo ex lanciando una frecciatina ad Andrea Ippoliti che però aveva preferito il silenzio: “La stupidaggine di questi uomini è che non si rendono conto che queste ragazzine stanno lì per quello, è il loro lavoro”, aveva detto, riferendosi all’atteggiamento che il suo ex aveva avuto nel corso dell’esperienza televisiva che avevano condiviso. In realtà dopo la partecipazione a Temptation, in una intervista a DiPiù Ippoliti aveva confidato di sperare in una riappacificazione con la sua ex: “Con Nathaly ora non mi sento più, non vuole più saperne di me, ma spero un giorno di chiarire, perché una donna che merita tutto il mio rispetto”, aveva detto. Per lui Nathaly è stata una donna che ha amato profondamente e nei confronti della quale ha ammesso di aver sbagliato: “Non meritava di essere trattata così”, aveva ammesso.



