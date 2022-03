Andrea Ippoliti, ex fidanzato Nathaly Caldonazzo/ “Te la facevi con una ventenne”

Nathaly Caldonazzo: Andrea Ippoliti e il rapporto teso con il suo ex

In occasione della sua partecipazione a “Temptation Island Vip” datata 2019, il pubblico ha avuto modo di conoscere Andrea Ippoliti, che in quel periodo era legato a Nathaly Caldonazzo. Le critiche da parte dei telespettatori nei confronti dell’uomo erano state decisamente pesanti a causa del comportamento ritenuto poco rispettoso. Lui, infatti, non aveva esitato ad amoreggiare con una delle tentatrici nonostante la forte differenza d’età, oltre ad avere usato un linguaggio ritenuto volgare.

Arrivare a chiudere quella relazione da parte della showgirl era stato quindi inevitabile. Al “Gf Vip” la showgirl è poi tornata a parlare dell’ex con parole decisamente poco lusinghiere. Ad altre compagne di avventura l’ex primadonna del Bagaglino ha rivelato addirittura di avere dovuto assistere a comportamenti aggressivi da parte di lui, decisamente troppo geloso. I due si sono poi rivisti recentemente, ma non è stato certamente un incontro all’insegna della diplomazia.

Nathaly Caldonazzo rivede l’ex Andrea Ippoliti al “Gf Vip”: ecco com’è andata

Ippoliti ha deciso così di presentarsi al “Gf Vip” per un confronto con la ex, ma i toni sono stati tutt’altro che accomodanti: “Essere qui mi costa molto – ha detto lui -. Mi hai offeso ripetutamente, lo trovo di basso livello. Io ho sbagliato, ti ho chiesto scusa più volte anche pubblicamente. Sono passati due anni e mezzo, sono stato una persona pessima quella settimana (a Temptation Island Vip, ndr). Mi hai dato del narcisista patologico, del deficiente. Io ho dei figli a casa che mi guardano. Sono passati due anni e mezzo. Io non ti ho più cercata perché ti ho rispettata”.

La showgirl, invece, non ha nascosto di essere infastidita all’idea di averlo nuovamente di fronte. “Sono rimasta scioccata per due anni per quello che mi hai fatto – ha detto l’ex di Massimo Troisi -. Sono stata chiusa in casa con gli attacchi di panico. Però quando te la facevi con la 20enne non te ne fregava niente dei tuoi figli. La delusione più grande della mia vita. Sono stata malissimo Alfonso, non puoi immaginare. Lui può dire quello che vuole, non mi interessa. Quando una persona dentro di me muore, muore e basta. La sola vista mi dà fastidio, mi sembri un fantasma. Tu dici che non mi hai cercato perché hai capito di aver sbagliato, invece no. Non lo hai fatto perché hai provato a stare con quella ragazzina. Sei un pagliaccio, davvero. Sei ridicolo”.



