Andrea Kimi Antonelli/ Chi è l’italiano possibile erede di Hamilton in Mercedes? (Formula 1, 3 febbraio 2024)

ANDREA KIMI ANTONELLI, CHI È L’ITALIANO POSSIBILE EREDE DI HAMILTON IN MERCEDES?

Lewis Hamilton in Ferrari e un pilota italiano al suo posto in Mercedes, uno scenario che sembra clamoroso ma che in realtà è possibile ed è la grande speranza di Andrea Kimi Antonelli, che fin dal 2019 fa parte della Academy della Mercedes, cioè il vivaio della scuderia con sede a Brackley, ed è un pupillo del team principal Toto Wolff. Ecco allora che per sostituire un Lewis Hamilton che alla fine dal 2024 se ne andrà in Italia per gareggiare in Ferrari e completare così una carriera leggendaria, potrebbe arrivare al suo posto proprio Andrea Kimi Antonelli.

Appassionati e addetti ai lavori lo conoscono già, perché danni ormai Andrea Kimi Antonelli è considerato fra i talenti emergenti nel mondo della Formula 1, ma adesso la sua candidatura per il sedile che ancora per una stagione sarà di Lewis Hamilton in Mercedes lo porta ovviamente alla ribalta dell’attenzione generale, anche per il fatto che incredibilmente sarebbe Stoccarda a riportare un pilota italiano in Formula 1 per la prima volta dopo la fine dell’avventura di Antonio Giovinazzi, che guidò per l’Alfa Romeo fino al 2021.

ANDREA KIMI ANTONELLI, LE TAPPE DELLA CARRIERA DEL GIOVANE TALENTO

Andrea Kimi Antonelli è nato a Bologna il 25 agosto 2006 da una famiglia appassionata di motori – Kimi è un voluto omaggio a Raikkonen, che in quei mesi si accingeva a passare dalla McLaren alla Ferrari – e si è messo in luce fin da ragazzino, tanto che appunto l’ingresso nel Mercedes Junior Team risale al 2019, quando aveva solamente 13 anni. Nelle ultime stagioni la crescita di Andrea Kimi Antonelli è proseguita e nel 2023 il pilota bolognese è riuscito a conquistare il primo posto in classifica sia della Formula Regional del Medioriente, sia di quella europea, tanto che nel 2024 Antonelli gareggerà in Formula 2 col team Prema, saltando il passaggio intermedio in Formula 3.

Certo, il salto nel 2025 sarebbe ancora più grande, perché per Andrea Kimi Antonelli non si tratterebbe “solo” del debutto in Formula 1, ma di partire immediatamente dalla Mercedes, ricordando i debutti di Jacques Villeneuve in Williams nel 1996 o quello dello stesso Lewis Hamilton nel 2007 in McLaren: la famiglia Antonelli e la famiglia Wolff hanno creato nel tempo un legame molto forte e anche giovedì, proprio il giorno della notizia-bomba dell’addio di Hamilton, c’è stato un incontro tra il team principal della Mercedes e i genitori del talento emiliano. Se la stagione 2024 in Formula 2 andrà bene, il debutto in Formula 1 nel 2025 appare quasi certo: resta da capire se la Mercedes lo piazzerebbe “in prestito” altrove o se lo lancerà subito al fianco di George Russell…











