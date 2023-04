Andrea Lo Cicero cambia tribù all’Isola?/ Attacco a Luca e Christopher: “Sono delle larve, dormono!”

Andrea Lo Cicero contro Luca e Christopher all’Isola dei Famosi 2023: “Una delusione”

C’è un conflitto interno nella tribù degli Hombres che porta Ilary Blasi, in diretta all’Isola dei Famosi 2023, a chiedere al loro leader, Andrea Lo Cicero, se abbia intenzione di cambiare tribù. Il malumore nel gruppo degli uomini nasce dalla tendente inattività dei due più giovani del gruppo: Luca e Christopher.

Il comportamento pigro dei due ragazzi porta Andrea a sfogarsi: “Siamo una delusione come uomini, due modelli che servono per metterli nei comodini e basta! Los Hombres è un nome sbagliato, più che Los Hombres sono Los Apaticos! Sono delle larve e facciano le larve, dormono!” Si scatena poi lo scontro tra i tre, e un confronto che continua anche in postazione nomination.

Se nella tribù degli Accoppiati vige dunque una grande serenità e buon umore, in quelle degli Hombres, così come delle Chicas, all’Isola dei Famosi 2023 vincono malumore e liti. Andrea Lo Cicero si era detto addirittura pronto a continuare il gioco da solo, ma lascerà davvero la sua tribù? È la domande che gli pone Ilary Blasi, alla quale lui risponde: “Io non voglio essere il capo però nella mia vita sono sempre stimolato a fare il meglio. Con loro ci siamo parlati e ci siamo chiariti, meglio adesso che più avanti. Cambiare tribù? Oggi no!”

