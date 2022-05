Andrea Lo Cicero e Brenda Lodigiani, coppia a Celebrity Chef/ Ex rugbista e attrice..

Andrea Lo Cicero e Brenda Lodigiani partecipano venerdì 6 maggio a Celebrity Chef. Il programma, condotto da Alessandro Borghese, parte dal 2 maggio e va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Tv8, in prima visione assoluta. Il nuovo format prodotto da Banijay Italia vede la sfida ai fornelli tra due celebrities. Venerdì 6 maggio è il turno di Andrea Lo Cicero e Brenda Lodigiani. L’ex rugbista e l’attrice si sfideranno in una gara che si prospetta emozionante e ricca di colpi di scena.

Scopriamo di più sui due concorrenti, coppia che si andrà a sfidare proprio nella gara di venerdì 6 maggio. Andrea Lo Cicero è nato il 7 maggio 1976 a Catania. È noto al grande pubblico come uno dei rugbisti italiani più famosi: da giocatore, ricopriva il ruolo di pilone sinistro. Nel corso della sua carriera, il soprannome che gli era stato dato era Barone, per via delle discendenze nobiliari della sua famiglia. Lo Cicero ha partecipato a quattro Coppe del mondo di rugby. Il ritiro è avvenuto nel 2013, all’età di 37 anni.

Chi è Brenda Lodigiani, a Celebrity Chef con Andrea Lo Cicero

Brenda Lodigiani è un’attrice italiana nata nel 1987. Dopo aver studiato danza classifica e moderna, ha debuttato come ballerina nel programma Central Station su Comedy Central. Ha cominciato poi la carriera da conduttrice per programmi per bambini su Disney Channel fino al 2009. Da quell’anno si è trasferita su R101. A livello nazionale, sulla rete pubblica, ha avuto un ruolo nel programma di Rai 2 Scorie in cui ha interpretato inizialmente la fatina de Il prato della fantasia, e successivamente imita la cantante italiana Arisa.

Dal gennaio 2010 ha avuto un ruolo nel programma Quelli che il calcio, iniziando poi a condurre vari format anche su MTV. Dopo aver rivestito vari ruoli nel mondo del cinema, dal 2017 è parte del cast della serie Camera Café. Tanti, dunque, i ruoli ricoperti nella sua carriera, sia in tv che nel cinema ma anche in programmi tv. Adesso per lei è ci sarà la nuova avventura a Celebrity Chef, con Andrea Lo Cicero.











