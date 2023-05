Andrea Lo Cicero furioso con Fabio dei Jalisse: “Dici cazz*te. Infame!”/ Rissa sfiorata all’Isola

Dura lite tra Andrea Lo Cicero e Fabio Ricci dei Jalisse all’Isola dei Famosi

Ennesima dura lite quella scoppiata all’Isola dei Famosi 2023. I protagonisti sono Andrea Lo Cicero e Fabio Ricci dei Jalisse, finito poi nel mirino degli autori per aver violato le regole. Tutto è nato perché Fabio ha voluto seguire Andrea a pesca, superando la zona limite concessa dalla produzione. “Siamo andati là giù, allo scoglio, ovviamente ho detto ‘stiamo qua’ e invece mi vengono dietro come i cagnolini. – ha raccontato Andrea di Fabio e Luca ad alcuni compagni – Sono venuti dietro e ha fatto 2 chili almeno di conchiglie. Ho detto: ‘Scusa Fabio, ma cosa ci devi fare con tutte queste conchiglie? Ce le abbiamo’, e lui: ‘Volevo pescare’“.

Fabio e Lo Cicero beccati in zona vietata all'Isola/ Provvedimento disciplinare e naufraghi sconvolti

Dal canto suo, Fabio ha spiegato: “Ci siamo spinti un po’ oltre ma Andrea è andato ancora più oltre. Noi ci siamo fermati in una zona e ho visto, piano piano, camminando, sempre più conchiglie ma non mi sono accorto di avere oltrepassato il limite. Quando sono tornato alla base io pensavo che, insomma, Andrea fosse entusiasta delle conchiglie che servivano per la pesca ma anche per mangiare perché ne ho prese tante, devo essere sincero.”

Fabio dei Jalisse: "Pace con Mazzoli all'Isola? Non dimentico"/ Marco sospetta, Luca attacca: "Strategia"

Andrea Lo Cicero, rissa sfiorata con Fabio: “Dici cazzate!”, lui “Aggressione”

Andrea ha dunque affrontato apertamente Fabio, che è sbottato: “Io sto pescando per il gruppo come tu stai cucinando per tutti! Che senso c’è? Siamo andati insieme!“. Lo Cicero, visibilmente arrabbiato, ha replicato: “Hai preso le stesse cose che prendiamo noi, ma che c*zzo di significato ha?”. Il cantante dei Jalisse ha ricordato che anche Andrea, settimane fa, ha raccolto un grosso numero di conchiglie, dichiarazione che ha fatto ancor più infuriare lo sportivo: “Ce le siamo mangiate tutte e 170 perché non avevamo manco il fuoco, dici c*zzate. Voi avevate il fuoco e avete mangiato, noi no. Se io mi riesco a procacciare il cibo sono c*zzi miei, siete infami quando fate così“.

Lite in diretta tra Alessandra Drusian e Helena/ "Dici che le persone sono violente!"

Fabio, sconvolto dalla furia di Andrea, si è poi detto scosso dal suo comportamento in un confessionale: “Questa aggressione non me l’aspettavo da Andrea. Lui che va in escandescenza come se gli avessero rubato un giocattolo. Come se cogliere le conchiglie e le caracolle spetta solo a lui…”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA