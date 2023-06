Andrea Lo Cicero furioso con Helena e Nathaly per una prova a l’Isola/ “Si lamentano sempre, non cambiano”

Andrea Lo Cicero perde la prova e si infuria con Helena e Nathaly all’Isola dei Famosi 2023

Una prova ricompensa accende nuovi scontri all’Isola dei Famosi 2023. I concorrenti rimasti in gara hanno avuto modo di sfidarsi, divisi in due squadre, nel gioco del tiro alla fune per aggiudicarsi una cena prelibata per l’intera squadra vincente. Da una parte Pamela Camassa capitano, dall’altra Andrea Lo Cicero. Quest’ultimo ha deciso di dare un’altra ‘chance’ alle sue rivali Nathaly Caldonazzo ed Helena Prestes, assoldandole nella sua squadra. Quando però è arrivato il momento di gareggiare, le cose sono andate molto male.

Durante la sfida, fatta di tre manche totali, Lo Cicero e la sua squadra hanno avuto subito la peggio, tanto che lo sportivo ha mollato la presa, furioso. “Non vieni a fare un’isola del genere se hai un problema al ginocchio!” si è poi sfogato, iniziando a sollevare i toni.

Andrea Lo Cicero accusa Helena e Nathaly, loro replicano…

Quando sia Helena che Nathaly hanno allora provato ad avanzare l’ipotesi che la strategia di Andrea nel gioco fosse sbagliata, lui si è infuriato e ha urlato loro contro: “No, fatevi i cazz* vostri! Voi che ne sapete, non siete delle sportive! Stiamo zitti e perdiamo con onore!” In confessionale, Nathaly ha cercato di spiegare l’idea lanciata a Lo Cicero: “Secondo me lui doveva mettersi all’inizio, perché avevamo Luca dall’altra parte all’inizio e ha tirato come un matto.”

Alla fine la squadra di Lo Cicero è stata rovinosamente battuta; lui si è allora sfogato in confessionale: “Nathaly e Helena si sono sempre lamentate, dispensano consigli, vogliono sempre tutto apparecchiato e quindi questa volta me le sono prese in squadra per capire se sono cambiate. E non sono cambiate.” ha sentenziato. Helena invece ha rilanciato queste accuse a Lo Cicero: “Già avevamo due persone insicure, lui continuava ad urlare in questo modo, con gli occhi di fuoco, questo secondo me non aiuta nelle prove, quindi per sfortuna abbiamo perso.”

