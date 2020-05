Andrea Lo Cicero / Il rugbista dalle mille passioni nell’omaggio ad Ezio Bosso

Pubblicità

C’è anche Andrea Lo Cicero nello speciale realizzato da Raitre per il compianto Ezio Bosso. Per omaggiare il Maestro scomparso, la tv pubblica ha deciso di riproporre Che Storia è la Musica, uno spettacolo realizzato a giugno e a dicembre dello scorso anno. Tra gli ospiti della puntata abbiamo appunto il rugbista Andrea Lo Cicero, un personaggio dalle mille passioni, piuttosto amato dal pubblico per il suo modo di fare e il suo cuore d’oro. Di discendenza nobiliare, il “Barone” è nato a Catania nel 1976: ha dato il via alla sua carriera come rugbista fin da giovane. Grazie allo Sport, Andrea Lo Cicero gira l’Italia in lungo e in largo, conquistando anche un posto tra le fila della Nazionale italiana. Stasera, venerdì 15 maggio, lo rivediamo all’opera in Che Storia è la Musica con il suo intervento.

Andrea Lo Cicero, la passione per lo sport e per il mondo dello spettacolo

Non solo il rugby nel cuore di Andrea Lo Cicero, ma anche la televisione, il mondo dello spettacolo e della musica. L’atleta catanese, dopo aver concluso la sua carriera sportiva, con più di cento presenze ottenute con la Nazionale italiana dagli anni duemila fino al duemilatredici, inizia un’avventura in televisione con Sky, che gli affida la versione italiana di Giardini da Incubo. Andrea Lo Cicero è un personaggio camaleontico, dalle mille sfaccettature. Nel frattempo coltiva le passioni per la cucina e i fornelli, così lo si vede all’opera nella seconda edizione di Celebrity Masterchef, ma anche a La Prova del Cuoco.



