Andrea Lo Cicero, lite con Nathaly all’Isola: “Soubrette che non si cag* nessuno”/ “Adolescente impazzita”

Dura lite tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Lo Cicero all’Isola dei Famosi 2023

Si riaccendono gli animi all’Isola dei Famosi 2023 tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Lo Cicero. Dopo una tregua di pochi giorni, i due naufraghi sono stati i protagonisti di una nuova e accesa lite, nata da una rivelazione della showgirl. Nathaly ha tentato di smascherare Andrea, svelando a Marco Mazzoli come il suo ‘amico’ alle spalle parlasse male di lui: “Lascia perdere i vegani. Abbi il coraggio di dire che cosa hai detto di Marco ieri. Abbi il coraggio, diglielo in faccia. Ha detto che tu non sei vegano, che fai ridere i vegani e mangi la carne”.

Andrea Lo Cicero si è allora difeso dalle insinuazioni di Nathaly: “Ho detto che sei tu a far ridere i vegani. Ho detto che lui è l’unico che può parlare perché l’ha detto subito“. Nathaly, stupita dalla replica di Lo Cicero, ha replicato: “Vomito! Che bugiardo, non ci posso credere“. Poi in confessionale ha aggiunto: “Come ha avuto la telecamere due minuti da solo e Marco non c’era, ha cominciato a dire: ‘Perché i vegani ridono se vedono Marco!'”

Nathaly Caldonazzo e Andrea Lo Cicero, volano parole forti all’Isola

Andrea Lo Cicero si è allora infuriato, lanciando a Nathaly parole pesanti: “Tu fai la soubrette che non si ca*a nessuno. Fai teatro da 30 anni? Ma che teatro fai che ancora vieni a fare queste cose. Sei una adolescente impazzita.” Poi in confessionale ha spiegato cosa avrebbe detto di Mazzoli: “Io ho solo detto a Pamela che Marco la carne la mangia“.

Una volta allontanatosi Andrea, Nathaly ha consigliato a Mazzoli di stare molto attento a Lo Cicero: “Se ti giri ti becchi le pugnalate alle spalle e le persone vogliono sminuire gli altri“. Il conduttore radiofonico ha risposto: “Qua non mangerò nulla se non le verdure. L’ho capito dal primo giorno che sono qui, eh“.

