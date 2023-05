Andrea Lo Cicero piange in diretta all’Isola dei Famosi/ Riascolta voce del figlio e…

Andrea Lo Cicero, l’emozionante sorpresa a L’Isola dei Famosi 2023

In questa puntata de L’Isola dei Famosi 2023 Andrea Lo Cicero ha vissuto una grandissima emozione: quella di sentire, dopo tanto tempo, la voce del figlio Ettore, nato dalla storia d’amore con sua moglie Roberta. Pochi giorni fa il naufrago ha festeggiato il compleanno e, per l’occasione, non poteva non ricevere una dolcissima sorpresa dalla sua famiglia, che non gli ha fatto mancare la sua vicinanza. Convocato in postazione nomination da Ilary Blasi, il concorrente inizia a commuoversi quando scorrono, nel monitor davanti a sé, le immagini di questa sorpresa.

Un’ecografia, quella del secondo bebè che sta per nascere, unita alla voce del primogenito Ettore, che gli manda un affettuoso saluto: “Papino. Oggi mia madre ha fatto la visita e il mio fratellino si muoveva, come l’altra volta. Muoveva la bocca come un pesciolino, perché stava sott’acqua. Ma l’ho sentito con la mano sulla pancia di mamma, l’ho chiamato piccolo fulmine. Ti amo, ti voglio tanto bene papino“.

Andrea Lo Cicero travolto dalle lacrime: “Non si diventa papà per caso“

Andrea Lo Cicero ha ceduto alle lacrime di fronte a quelle immagini, e riascoltando dopo tanto tempo la voce del figlio Ettore. Per il naufrago de L’Isola dei Famosi 2023 è stata indubbiamente una grande iniezione di felicità, oltre ad una spinta in più a proseguire il suo percorso nel reality.

Interpellato da Ilary Blasi, il concorrente ha parlato della bellezza della paternità e dell’affetto della sua famiglia: “Ho una grande moglie, ha una grande forza. Non si diventa papà per caso, ci vuole un percorso per arrivare ad essere papà, bisogna impegnarsi come in amore, rispettare l’amore di una famiglia, qualunque essa sia, e in eterno. E io sono grato al Signore per avermi dato una famiglia e una donna così. Grazie“.

