Andrea Lo Cicero punito all’Isola dei Famosi: “Non sei più leader”/ Naufraghi sconvolti: cos’è accaduto

Andrea Lo Cicero, provvedimento disciplinare all’Isola dei Famosi: “Non sei più leader”

Severo provvedimento disciplinare quello arrivato per Andrea Lo Cicero all’Isola dei Famosi 2023. È stato per lo sportivo un weekend segnato da una punizione arrivata dallo spirito dell’Isola, che ha alla fine deciso di destituirlo dal ruolo di leader. Ma cos’è accaduto?

Una pergamena fatta recapitare ai naufraghi, tutti riuniti, ha comunicato la decisione presa dalla produzione: “Lo spirito dell’Isola è deluso. Andrea, non sei un buon leader! In diverse occasioni hai aiutato la tribù delle Chicas, permettendo loro un percorso di crescita. La cosa più grave però è aver dato a Christopher la razione giornaliera di riso, contravvenendo alla punizione in corso. Togliti immediatamente la collana del leader e lasciala al totem.”

Andrea Lo Cicero, polemiche per la decisione dello spirito dell’Isola

Di fronte a queste parole, Andrea Lo Cicero non ha battuto ciglio, accettando senza polemiche la decisione dello spirito dell’Isola. Al contrario non si è detta d’accordo Corinne Clery, che ha invece definito Andrea “Un grande leader”, proprio in virtù dell’aiuto dato ai compagni nel corso di questi giorni. Ci ha invece scherzato su Paolo Noise, facendo notare ad Andrea che la collana tornerà presto a lui, essendo quello più in forma e sportivo rispetto agli altri. Insomma, una decisione di fronte alla quale non tutti si sono detti d’accordo e che ha sollevato qualche malumore.

