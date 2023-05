Andrea Lo Cicero ‘scopre’ e attacca Christopher all’Isola: “Scorretto”/ “Non mi potrò mai fidare di lui”

È polemica contro Christopher Leoni all’Isola dei Famosi 2023: le accuse di Lo Cicero

Finisce di nuovo nel mirino delle polemiche Christopher Leoni. Il modello è stato nuovamente tirato in ballo all’Isola dei Famosi a causa di una porzione di riso ricevuta ma che non gli spettava. Questo ha contribuito a mettere in cattiva luce nel ruolo di leader Andrea Lo Cicero, che è stato così destituito da questo incarico.

“La cosa più grave è aver dato a Christopher la razione giornaliera di riso, contravvenendo alla punizione in corso. Togliti immediatamente la collana del leader e lasciala al totem.” ha annunciato a Lo Cicero un provvedimento disciplinare arrivato sull’Isola nelle ultime ore, a causa del quale ora tutte le tribù sono sprovviste di un leader.

Andrea Lo Cicero contro Christopher Leoni: “Non mi potrò mai fidare di lui, scorretto”

Una punizione questa che ha avuto la conseguenza di scatenare il malumore di Andrea proprio nei confronti di Christopher. Durante una chiacchierata con Alessandro Cecchi Paone, l’ex leader ha dichiarato: “Christopher ha dimostrato di non essere corretto. Se io ti sto dando fiducia, sei tu a mettere meno riso per te e tu ti prendi una porzione normale, è evidente che di te non mi potrò mai fidare. Ho fatto scoprire le carte ulteriormente, anzi definitivamente!” per Lo Cicero, dunque, così come per lo stesso Cecchi Paone, il comportamento di Christopher sarebbe scorretto, e non solo nell’occasione citata. Dal canto suo, il modello ha invece dichiarato in un confessionale fatto subito dopo il provvedimento: “Sinceramente non so cosa vogliono da me. Io non mi sento in colpa”.

