Andrea Lo Cicero, tragedia sfiorata in strada: “Vivo per miracolo”/ Incidente a Roma: “Follia totale!”

Andrea Lo Cicero coinvolto in un incidente stradale a Roma: “Vivo per miracolo”

Attimi di grande paura per Andrea Lo Cicero. L’ex rugbista, che il pubblico di Canale 5 ha meglio conosciuto nel corso dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi con Ilary Blasi, è stato coinvolto in un incidente stradale. Tutto è accaduto sulla Cassia bis, a Roma, dove quattro auto si sono scontrate. Andrea Lo Cicero era in moto ed ha rischiato grosso, come lui stesso ha poi rivelato in un post pubblicato su Facebook.

“Prego Dio. – ha esordito nel suo post, chiarendo cosa ha causato il terribile incidente – Vivi per miracolo per una macchina in contromano sulla Cassia veientana. Follia totale”. Nei commenti ha poi risposto ad un follower: “Ero in moto e sono riuscito a evitare la vettura ma dopo di me c’erano 6 macchine”.

Tragedia sfiorata per Andrea Lo Cicero: le dinamiche dell’incidente

Sono cinque le persone rimaste ferite durante l’incidente stradale che ha coinvolto anche Andrea Lo Cicero, di cui una in gravi condizioni che è stata trasportata in ospedale. Il tamponamento, come accennato anche dal rugbista, è stato causato da un’auto che viaggiava in contromano. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti del gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale, i vigili del fuoco, il personale Anas e i sanitari del 118 con appunto l’eliambulanza. Andrea Lo Cicero sta bene e su Facebook ha condiviso alcune immagini e un video del drammatico incidente.

