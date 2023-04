Andrea Loconsole ed Emiliano Fiasco, chi sono/ Ballerini nei panni di “Billy Elliot”

Andrea Loconsole ed Emiliano Fiasco, chi sono?

Andrea Loconsole ed Emiliano Fiasco saranno ospiti di Serena Bortone, insieme a Giulio Scarpati e Sergio Giacomelli, nella puntata di oggi, venerdì 14 aprile, di Oggi è un altro giorno. I due giovani ballerini sono nel cast del musical “Billy Elliot” in scena al Teatro Sistina di Roma. Andrea ed Emiliano, insieme a Bryan Pedata, si alternano nel ruolo del protagonista Billy Elliot.

Sul palco anche Giulio Scarpati nei panni del padre di Billy e Rossella Brescia, nel ruolo di Mrs Wilkinson, l’insegnante di danza che scopre il talento del bambino. Andrea Loconsole è nato a Taranto nel 2010. Figlio d’arte, comincia a studiare sin dalla primissima infanzia tutte le materie performative legate al musical, aggiungendo la ginnastica artistica. Negli ultimi anni frequenta stage e corsi di perfezionamento nelle scuole di danza del Teatro alla Scala di Milano e del Teatro dell’Opera di Roma.

Andrea Loconsole ed Emiliano Fiasco: nel cast del musical “Billy Elliot”

Emiliano Fiasco ha 14 anni e danza da quando aveva 5 anni: “Posso solo dire che per me ballare è come respirare e non posso farne a meno”. Le musiche di “Billy Elliot” sono state composte da Elton John, e al Teatro Sistina sono suonate dal vivo dall’Orchestra diretta dal Maestro Emanuele Friello. Nel cast: Cristina Noci nel ruolo della nonna di Billy, Nico Colucci in quello del fratello Tony e Sara Polvara in quello della mamma. Jacopo Pelliccia è George, il maestro di pugilato, Pasquale Delli Paoli, il pianista Mr. Braithwaite, Sebastiano Vinci e Fabrizia Scaccia, i sindacalisti Big Dave e Lesley, Giulia Carosi, Debbie, Sergio Giacomelli, Billy adulto, ruolo che ha già interpretato nella versione originale a Londra. Per il ruolo di Michael, l’amico di Billy, ancora un trio di talenti emergenti: Riccardo Colanera, Tommaso Massa e Francesco Perlamagna. Sul palco anche le bambine dell’Accademia Il Sistina che interpretano le allieve della maestra Mrs. Wilkinson.

