Andrea Lolli, chi è il fidanzato di Elisa Di Eusanio?/ L’attrice: “L’ho letteralmente perseguitato”

Elisa Di Eusanio, chi è il suo fidanzato Andrea Lolli? “Ho sentito subito elettricità tra di noi”

Sarà tra gli ospiti della puntata di oggi di Da noi a ruota libera, 4 febbraio 2024, anche Elisa Di Eusanio. L’attrice ha recitato in moltissimi film e fiction ed al pubblico di Rai1 è particolarmente nota per vestire i panni della caposala Teresa in Doc 3 nelle tue mani (tra l’altro in una recente puntata è stata protagonista assoluta perché vittima di deliri e malori). Nella fiction è fidanzata con lo psichiatra Enrico Sandri ma nella vita privata chi è il fidanzato di Elisa Di Eusanio? Andrea Lolli è l’uomo che da alcuni anni è al suo fianco.

Su Andrea Lolli, fidanzato di Elisa Di Eusanio si hanno parecchie informazioni. L’uomo è anche lui un attore ed i due si sono conosciuti durante uno spettacolo teatrale. Romano classe 1967, Lolli si è diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica ‘Silvio D’Amico’. Sul loro primo incontro l’attrice di Doc 3 Nelle tue mani ha confessato: “Galeotta fu Orvieto. Ho sentito subito l’elettricità tra noi. L’ho letteralmente perseguitato. Con lui ho un rapporto molto bello, pieno.”

Andrea Lolli è il fidanzato di Elisa Di Eusanio, l’attrice confessa: “Mi ha fatto capire l’amore”

Elisa Di Eusanio sul suo fidanzato Andrea Lolli in una recente intervista ha confessato: “Mi ha fatto capire l’amore, un sentimento maturo e consapevole che va al di là della passione e delle farfalle sullo stomaco. Ho trovato la pace, prima ero sempre inquieta. Anche nel lavoro lui mi ha dato una marcia in più. E poi mi fa molto ridere. Abbiamo lavorato spesso insieme.”

Elisa Di Eusanio, ospite oggi a Da noi a ruota libera, si racconterà tra vita privata e professionale con una chiacchierata con Francesca Fialdini e chissà che non fornirà delle anticipazioni su Doc 3 Nelle tue mani e si sbottonerà anche sul suo fidanzato Andrea Lolli.

