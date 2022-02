Andrea Lolli, il compagno di Elisa Di Eusanio/ “Galeotta fu Orvieto”

Non è così inusuale trovare due attori che finiscono per innamorarsi dopo avere condiviso diverse ore sul set, anche se in questi casi diventa fondamentale mettere da parte il lavoro quando si spengono le luci dei riflettori. Ne sa qualcosa anche Elisa Di Eusanio, storico volto di “DOC – Nelle tue mani“, dove veste i panni di Teresa Maraldi, la caposala del reparto di Medicina Interna, che è spesso un supporto fondamentale per il personale dell’ospedale.

L’attrice è particolarmente riservata e non ama parlare della sua vita privata, ma spesso condivide con i suoi follower sui social alcuni scatti in compagnia del compagno, Andrea Lolli. Anche lui è un attore con cui in passato ha condiviso anche il palcoscenico.

Elisa Di Eusanio e l’amore con il compagno Andrea Lolli: la loro storia

Andrea Lolli è nato nel 1967 a Roma, città dove vive con la compagna Elisa D’Eusanio. I due hanno quindi tredici anni di differenza, ma non sembrano risentirne. Dopo essersi formato all’Accademia Silvio D’Amico, l’attore ha avuto la possibilità di recitare in diversi film come “Notte prima degli esami 2” e “Un’altra vita”. Nel suo curriculum ci sono anche diverse serie Tv come “Il Maresciallo Rocca”, “Don Matteo” e “Il paradiso delle signore“.

Pur avendo frequentato entrambi la stessa Accademia, a fare loro da Cupido è stato uno spettacolo teatrale, “Trappola per topi”. “Galeotta fu Orvieto – ha dichiarato lei a ‘ilcentro.it –. Ho sentito subito l’elettricità tra noi. Con lui ho un rapporto molto bello, pieno. Andrea mi ha fatto capire l’amore, un sentimento maturo e consapevole, che va al di là della passione e delle farfalle nello stomaco. Ho trovato la pace, prima ero sempre inquieta. Amche sul lavoro lui mi ha dato una marcia in più. E poi mi fa molto ridere. Abbiamo lavorato spesso insieme”.

