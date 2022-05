Andrea, Macedonia del Nord: chi è? Eurovision 2022/ La canzone Circles: significato e curiosità

Circles il brano di Andrea all’Eurovision 2022 per la Macedonia del Nord: curiosità e significato

All’Eurovision 2022 dove a contendersi la vittoria in rappresentanza della Macedonia del Nord ci sarà Andrea con il brano Circles. Gli amanti del calcio sognano una rivincita almeno in campo musicale dopo che proprio la nazionale della Macedonia del Nord ha fatto fuori gli azzurri per la seconda volta di fila dal Mondiale. Tornano alla cantante ha anche voluto sottolineare nelle sue recenti dichiarazioni quanto l’evento sia importante anche dal punto di vista dei contenuti; ogni cantante in competizione avrà infatti l’arduo compito di veicolare un messaggio fondamentale per le comunità, a prescindere dal tema prescelto.

Dal suo punto di vista reputa il brano scelto un pretesto per offrire agli appassionati nuovi spunti di riflessione per accrescere la propria interiorità. Il brano Circles racconta della volontà di risollevare le sorti della propria vita condizionata da eventi che spesso possono condizionare la felicità e la voglia di vivere. È una sorta di costante interrogativo sulle reali possibilità di sovvertire l’andamento dei propri giorni, richiamando alla forza d’animo e alla voglia di poter dare libero sfogo alla propria essenza e anima.

Andrea, dalla Macedonia del Nord al sogno Eurovision 2022

Andrea, tra i protagonisti dell’Eurovision 2022, è relativamente nuova nel mondo del pop, ma il suo viaggio è iniziato alla grande. È stato durante la sua giovinezza a New York che ha sviluppato un forte interesse per la musica gospel, soul e R&B che caratterizzavano proprio il contesto geografico nel quale viveva. Quando la sua famiglia è tornata nella Macedonia del Nord, si è iscritta alla Facoltà di Arti Musicali di Skopje, la principale scuola di musica del paese, dove ha migliorato le sue crescenti capacità di scrittura di canzoni imparando a suonare la chitarra e il piano. Dalla fine del 2020, Andrea ha incanalato il suo talento in una carriera discografica, pubblicando oltre una mezza dozzina di singoli nell’arco di 6 mesi, con Circles il suo ultimo e destinato ad essere il suo più grande successo fino ad ora.

In merito alla sua prossima partecipazione all’Eurovision 2022 ha affermato di non vedere l’ora di esibirsi sul palco per intrattenere i migliaia di fan accorsi da tutti i paesi d’Europa. Dopo tanta gavetta ed esperienza ha inoltre aggiunto che reputa questa opportunità come un nuovo punto di slancio per la propria carriera, occasione unica per dimostrare le proprie capacità sia dal punto di vista esecutivo che autoriale.

Il video di Circles di Andrea, Eurovision 2022













