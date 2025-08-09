Andrea Maestrelli, chi è il calciatore fomodello che ha partecipato al Grande Fratello e Ciao Darwin. Il flirt passato con Nicole Murgia...

Chi è Andrea Maestrelli? Calcio e tv: dal rettangolo verde al Grande Fratello e Ciao Darwin

Dal Grande Fratello a Ciao Darwin, con un solo obiettivo: divertirsi. Andrea Maestrelli ha sempre portato leggerezza e freschezza nelle sue esperienze televisive. Il classe 1998 di Empoli, calciatore e modello, nonché ex fidanzato di Nicole Murgia, è tra i protagonisti della replica di Ciao Darwin 9, questa sera sabato 9 agosto 2025. L’ex concorrente gieffino è uno dei due capitani ed è pronto a sfidare la squadra guidata da Sergio Friscia. Per uno come lui, abituato a competere sui campi di calcio, quella di questa sera è una nuova occasione per mettersi alla prova e vincere, ci riuscirà?

Sbirciando alla sua vita privata e professionale, scopriamo che ha indossato maglie di club minori ma comunque storici in carriera, come il Perugia, la Lucchese e l’Arezzo. Ha poi giocato anche nel Monopoli e per un breve periodo indossato la maglia dell’Arzachena. Curiosità sugli intrecci famigliari, Andrea Maestrelli è il nipote del campione del mondo Marco Materazzi.

Andrea Maestrelli e il legame con l’ex fidanzata Nicole Murgia: “Ci siamo frequentati per un po’ ma poi…”

Nel 2022, come accennavamo precedentemente, lo abbiamo visto all’opera nella casa del Grande Fratello Vip, dove ha incontrato la sua ex fidanzata Nicole Murgia. In realtà, una volta varcata la porta rossa, Andrea Maestrelli ha minimizzato e a tratti ridimensionato il legame con la coinquilina, spiegando che c’era stata una brevissima frequentazione e nulla più.

“Io e Nicole fidanzati? Siamo stati insieme un paio di mesi durante l’estate ma poi è finita. Ci siamo conosciuti, abbiamo capito presto che per carattere non eravamo compatibili”, ha raccontato il modello. Parole a cui hanno fatto eco quello della Murgia, che ha ammesso l’incompatibilità caratteriale: “Litigavamo spesso”.

