Andrea Maestrelli choc: “Nicole Murgia mi menava”/ “Schiaffi, spintoni e piatti in faccia. In ospedale…”

Andrea Maestrelli choc al GF Vip: “Nicole Murgia mi menava”. Lei conferma e svela i dettagli

Cos’è accaduto realmente tra Andrea Maestrelli e Nicole Murgia? I due hanno avuto una relazione che pare sia stata piuttosto burrascosa, argomenti che viene toccato anche in diretta al Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini, in virtù di quanto uscito nei giorni scorsi, indaga ulteriormente sull’accaduto e sulla rivelazione fatta da Andrea. Usando il codice Snap, il gieffino ha rivelato che la Murgia lo ‘menava’ e che per questo è finito due volte in ospedale.

Andrea ammette di aver usato qual codice perché non voleva parlarne e tentenna quando Signorini chiede dettagli. Questi arrivano però dalla Murgia che svela: “L’ospedale e il piatto è vero, lui aveva un taglio ed è andato a farsi mettere dei punti. Lo menavo? Sì, uno spintone, avergli dato uno schiaffo all’interno di una discussione e di fronte a provocazioni…” Tra i due però la tensione sale, al punto tale che volano occhiatacce e parole stizzite. “La verità è che Nicole sia molto più pronta di me a parlare di fronte alle telecamere. Io mi sono sfogato con un mio amico”, tuona infine Andrea, che preferisce chiudere qui l’argomento alquanto delicato.

