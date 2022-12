Andrea Maestrelli/ La confessione al GF VIP: “Dana esteticamente potrebbe piacermi”

Andrea Maestrelli attratto da Dana Saber al GF VIP 7

Andrea Maestrelli è una delle new entry del Grande Fratello Vip 2022. Il modello è arrivato da pochissimo all’interno della casa più spiata d’Italia e dopo pochi giorni in giardini con Micol, Giaele, Oriana e Alberto ha rivelato di essere molto incuriosito da Dana Saber. Negli ultimi giorni la modella, grandissima amica di Dayane Mello, è stata spesso al centro di polemiche e discussioni che dividono sia i vipponi che il pubblico da casa. Il modello e calciatore è completamente estraneo a queste dinamiche e parlando proprio del comportamento dei suoi coinquilini ha detto “non capisco chi cerca una discussione per il confronto e chi lo fa per il programma”.

Non solo, poco dopo il modello si è anche lasciato andare rivelando di essere attratto da Dana: “esteticamente potrebbe piacermi, il problema è che sono spaventato se vedo una cosa del genere”. La modella, infatti, rispecchia a pieno i suoi canoni a tal punto che il calciatore è spaventato da questa cosa: “mi spavento, ad oggi non faccio neanche mezzo passo perché non la conosco. Mi baso sui comportamenti che ho visto con le altre persone”.

Andrea Maestrelli e la fine della storia con Nicole Murgia

Nella casa del Grande Fratello Vip 2022, Andrea Maestrelli ha ritrovato una sua vecchia conoscenza. Si tratta della ex Nicole Murgia con cui ha vissuto una relazione – frequentazione durante il periodo estivo. Proprio il modello in giardino si è ritrovato a parlare della sua storia con Luca Onestini ed Edoardo Donnamaria confessando: “non avevamo scritto niente sui social, la gente bene o male sapeva. La gente di Roma… Siamo andati in vacanza insieme. Lei è stata in vacanza con la mia famiglia in Sardegna. Io ho conosciuto i suoi parenti. Ha conosciuto subito i bambini. Siamo durati da giugno a settembre”.

Non solo, il modello ha anche precisato che lui aveva tutte le intenzioni di proseguire la conoscenza, ma a volerla finire è stata Nicole che ha deciso di metterci un punto per una serie di divergenze caratteriali. “Dopo non ci siamo più parlati. Io ero partito con le intenzioni più serie del mondo…alla fine non ci siamo trovati” – ha detto il modello.











