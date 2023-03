Andrea Maestrelli “loda” Micol/ “Sei quella che si è adattata meglio al GF Vip”

Andrea Maestrelli vota per Micol Incorvaia: le sue dichiarazioni

La finale del Grande Fratello Vip 2022 è prevista per il 3 aprile, ed è dunque molto vicina. I concorrenti rimasti in gioco stanno tirando le somme, analizzando ciascuno il proprio percorso all’interno della casa. Andrea Maestrelli e Micol Incorvaia si sono ritrovati a parlare proprio della loro esperienza nel reality show.

Amici 2023, Lorella Cuccarini e Emanuel Lo si baciano: che succede?/ La verità

Come riporta Novella 2000, il calciatore ha dichiarato sia proprio la sorella di Clizia a meritare la vittoria: “Secondo me qui dentro, sei quella che ha saputo ambientarsi meglio di tutti. Ti vedo sempre serena e mai preoccupata“. A questo punto, Micol Incorvaia risponde: “È vero, mi sento molto bene e mi vivo il presente cercando di non pensare troppo a ciò che mi spetta o a come sarà una volta usciti“. La concorrente è senz’altro tra le preferite di questa edizione considerando che è stata votata come seconda finalista.

Cricca o Gianmarco, chi é stato eliminato ad Amici 2023?/ "Amico mio..."

Micol Incorvaia dopo l’uscita di Antonella: “mi sono tolta un peso”

Nonostante il percorso di Micol Incorvaia sia stato per lo più sereno è stato anche cadenzato da scontri con Antonella Fiordelisi. Una volta che la schermidora è stata eliminata e ha abbandonato la casa, la sorella di Clizia si è detta “sollevata“: “Troppo pesante, ormai non ce la facevo più. Mi sentivo quasi in colpa a dirlo, ma io veramente mi sento quasi più leggera. E’ come se mi fossi tolta un peso. Veramente purtroppo è così” ha confessato la concorrente a Nikita.

E ancora: “All’inizio, perchè bisogna essere tolleranti nella vita, non è che uno è diverso da te allora… però all’inizio mi andava anche bene. Quindi poi il clima è diventato sempre più pesante e tutte le nostre divergenze sempre più pesanti, più forti, nette e ad un certo punto sono arrivata ad un passo di non sopportazione”.

Amici 2023 serale, Gianmarco Petrelli eliminato: "Devo capire cosa fare..."/ Lo sfogo

© RIPRODUZIONE RISERVATA