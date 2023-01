Andrea Maestrelli: ricordo struggente del padre morto/ “Avevo 13 anni, vidi mio zio…”

Andrea Maestrelli e il ricordo del padre morto

Durante una lunga conversazione con Edoardo Tavassi, Davide Donadei e Antonino Spinalbese, Andrea Maestrelli ha ricordato il momento più doloroso della sua vita affrontato insieme alla sua famiglia. Andrea ha raccontato di aver perso il padre quando aveva solo 13 anni e di averlo capito da solo. L’ex calciatore, ai compagni d’avventura del Grande Fratello Vip 2022, ha spiegato di aver capito che il padre era venuto a mancare quando, mentre era agli allenamenti di calcio, ha visto lo zio Matteo (Materazzi, fratello della madre ndr) appoggiato ad un palo che lo aspettava.

Andrea ha così confidato ai compagni che non ha avuto bisogno di parole per capire che quel momento che temeva era purtroppo arrivato. Del periodo della malattia del padre, tuttavia, Andrea ha spiegato di avere pochi ricordi. “Volevo essere trattato come tutti gli altri. Mi faceva stare male tornare a casa, mio fratello aveva 8 anni”, ha detto.

Le parole di Andrea Maestrelli sul padre

Parlando con gli amici, Andrea Maestrelli ha raccontato che, sicuramente, se il padre non fosse morto, la sua strada sarebbe stata diversa da quella che ha poi intrapreso. “Lui avrebbe voluto che studiassi e invece ho scelto il calcio che ho poi abbandonato a 24 anni ed ora si è aperta ancora una nuova strada“, ha detto Andrea. Maestrelli, inoltre, aveva già parlato del padre durante una lunga chiacchierata con Giaele De Donà.

“Papà era un angelo sulla terra. Era una persona buona, generosa, non legato alle cose materiali. Certe cose che mi ha insegnato da piccolo mi si sono ramificate dentro. Come quando ero piccolo e tornavo da scuola e mi diceva “da quant’è che non chiami i tuoi amici a pranzo? Chiamali, Devi coltivare i rapporti di amicizia, è importante.” Papà era un’anima pura”, le parole di Maestrelli.

