Andrea Maggi, Il Collegio/ E’ sposato? Il sexy professore di lettere torna nel 1992..

Andrea Maggi, Il Collegio, è sposato?

Bello, sexy e con il fascino dei professori di lettere, lui è Andrea Maggi, il confermatissimo professore de Il Collegio. La nuova edizione prenderà il via proprio oggi su Rai2 portando il pubblico al 1992 ma il ruolo del professore di italiano e latino, classe 19874, di Pordenone, non si tirerà indietro nemmeno in questa complicata epoca storica in cui proprio lui faceva le scuole elementari e passava i suoi pomeriggi giocando a calcetto. Quello che ha sempre riferito però è che da adolescente è stato sempre diligente, amava studiare e non si lasciava andare a follie varie. E la sua famiglia? Andrea Maggi è sposato e ha una figlia di 14 anni e nessuna delle sue donne è gelosa per quello che succede sui social durante la messa in onda de Il Collegio. Sono tante le pagine fan dedicate al famoso professore di lettere.

Il sexy professore di lettere torna nel 1992 per fare lezione ai 21 nuovi ragazzi..

Ma come è riuscito ad ottenere il suo posto ne Il Collegio? E' bastato battere il pugno sul tavolo davanti ad una studentessa un po' irritante. A quel punto gli autori hanno subito interrotto il provino prendendolo a bordo. La nuova edizione lo vedrà di nuovo protagonista ma quando gli si chiede se sogna ancora un futuro in tv, Andrea Maggi conferma di volerci rimanere ma con qualcosa legato sempre alla scuola magari in versione giudice di un talent visto che ha una grande passione per la musica. Toccherà a Maria de Filippi cogliere questa sorta di appello per portarlo ad Amici come insegnante dei ragazzi?



