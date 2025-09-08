Andrea Mainardi è al settimo cielo, a "È sempre mezzogiorno" annuncia che diventerà per la terza volta papà: la commozione dello chef in televisione

La data di oggi, lunedì 8 settembre 2025, ha segnato l’inizio di una nuova stagione televisiva per numerosi programmi del piccolo schermo. Tra questi ritroviamo È sempre mezzogiorno, il cooking show condotto da Antonella Clerici in onda su Rai 1 all’ora di pranzo, che è tornato con nuove sorprese e tantissimi ospiti. Tra questi anche Andrea Mainardi, chef simbolo del programma ormai dal 2020.

Il celebre cuoco televisivo, nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip nel 2018, dove si classificò in seconda posizione subito dietro il vincitore Walter Nudo, ha fatto ritorno quest’oggi nello studio di Antonella Clerici. Non solo per mettere il suo talento ed estro culinario al servizio della trasmissione con squisite ricette, ma anche per dare un annuncio importantissimo e davvero speciale.

Dopo essere stato accolto in studio dalla conduttrice, Mainardi ha preso parola per rivelare subito una bellissima notizia: diventerà papà per la terza volta! “Aspettiamo un altro bimbo”, il suo annuncio commosso.

Andrea Mainardi, chi sono i figli dello chef e la moglie Anna Tripoli

Andrea Mainardi, per chi non fosse a conoscenza della sua vita privata, è già diventato papà due volte. La prima figlia, Michelle, ha 17 anni ed è nata dalla storia d’amore con l’ex compagna Laura Forgia, professione showgirl. Il secondo figlio si chiama invece Cesare, ha quasi 4 anni ed è nato nel 2021 dall’amore per la sua attuale moglie Anna Tripoli, imprenditrice di origini bresciane con cui è convolata a nozze nel 2019 dopo 4 anni di fidanzamento.

Il bebè in arrivo, di cui non è stato ancora rivelato il sesso, sarà dunque il terzo figlio per lo chef nonché il secondo in coppia con la moglie Anna Tripoli. “Ci sono Michelle, che ha 17 anni, e Cesare che ha 3 anni e mezzo, e poi arriverà un bimbo o una bimba. Sono emozionatissimo!“, ha annunciato Mainardi in studio al fianco di Antonella Clerici, raccogliendo gli applausi del pubblico e l’affetto dei telespettatori.