Andrea Mainardi, morto il padre/ Antonella Clerici: “Per te ci sarò sempre”

Grave lutto per Andrea Mainardi che ha detto addio al padre che, da tempo, stava combattendo contro una grave malattia. Ad annunciare la grave perdita dello chef è stata Antonella Clerici che, su Instagram, ha pubblicato una foto scattata al matrimonio di Mainardi, scrivendo: “Oggi è mancato il papà di Andrea Mainardi. Un grande dolore. Ti abbraccio forte, Andrea. E con te anche la tua mamma, Michelle e Anna. Ti voglio bene, sai che per te ci sono e ci sarò sempre”. Un messaggio a cui hanno risposto anche i fans della Clerici porgendo a Mainardi le loro condoglianza. Silenzio, invece, da parte dello chef che ha scelto di vivere il dolore circondato dagli affetti veri, lontano dal mondo dei social.

LUTTO PER ANDREA MAINARDI: MORTO IL PADRE

A distanza di pochi mesi dal matrimonio con Anna Tripoli, Andrea Mainardi sta vivendo uno dei dolori più forti per un figlio che non aveva neanche potuto condividere con lui la gioia delle nozze. A causa della malattia, infatti, il papà di Mainardi non aveva partecipato al matrimonio. Tuttavia, era riuscito ad essere accanto al figlio scrivendogli una lettera piena d’amore. “Sono contento che tu abbia trovato l’anima gemella, l’amore grande della tua vita, la tua Annina. Anche se la vita di tutti i giorni, i problemi e le difficoltà vi metteranno a dura prova non allontanatevi mai, siate sempre l’uno la forza dell’altro. Coltivate sempre il vostro amore e la vostra felicità. Io vi guardo e sarò sempre con voi”, aveva scritto pochi mesi fa Giorgio Mainardi. Quelle parole, nel giorno della morte del suo papà, resteranno sempre nel cuore dello chef.





