Andrea Marcucci/ “Salvini ministro? No, creerebbe meno armonia”

Il governo Draghi sta per prendere forma e c’è grande curiosità di conoscere la lista dei ministri, Andrea Marcucci ha le idee chiare. Intervenuto ai microfoni di Un giorno da pecora, il capogruppo del Partito Democratico al Senato ha spiegato che il voto di fiducia a Palazzo Madama potrebbe avvenire martedì, prima della Camera, mentre sulla durata il quadro è delineato: «L’obiettivo è quello di farlo durare per tutta la legislatura».

Dopo aver respinto un suo possibile coinvolgimento nella squadra di ministri, sottolineando il ruolo fondamentale dei capigruppo in questa fase, Andrea Marcucci ha commentato così l’ipotesi Nicola Zingaretti: «Le capacità le ha sicuramente, sarebbe adeguato, poi le decisioni le prenderanno Draghi e Mattarella».

ANDREA MARCUCCI: “NO A SALVINI MINISTRO”

Nel corso della lunga intervista rilasciata ai microfoni di Un giorno da pecora, Andrea Marcucci ha commentato così le indiscrezioni che vorrebbero il leader della Lega Salvini nella squadra di Mario Draghi: «Preferirei di no, si dovrebbe fare tutti uno sforzo per creeare più armonia. E’ chiaro che Salvini creerebbe meno armonia, come ho detto però decideranno però Draghi e Mattarella». E con chi andrebbe a cena tra l’ex ministro dell’Interno e Silvio Berlusconi? «Forse più con il secondo, mi sembra più simpatico, anche se conosco poco entrambi». Andrea Marcucci ha poi commentato così la svolta ambientalista del Movimento 5 Stelle: «Ho l’impressione che l’idea del ministero della Transizione Ecologica Draghi l’avesse già in mente prima dei 5S, ma magari poi l’ha maturata più concretamente»

