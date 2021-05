Andrea Mari, fantino Brio morto in incidente stradale/ 6 vittorie al Palio di Siena

E’ morto il fantino “Brio”, soprannome di Andrea Mari, sei volte vincitore dello storico Palio di Siena. La tragica notizia, come riferito da tutti i principali quotidiani online, è giunta nella giornata di ieri a seguito di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio in quel di Bolgheri, in provincia di Livorno (Toscano). Andrea “Brio” Mari aveva 44 anni, ed era nato proprio vicino a Siena, precisamente in quel di Rosia, frazione del comune di Sovicille.

Da ricostruire la dinamica di quanto accaduto, con la Porsche dello stesso fantino che è andata a sbattere in maniera molto violenta contro un cipresso, per un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo allo stesso guidatore. Non è ben chiaro se si sia trattato di un guasto tecnico, di un colpo di sonno, dell’alta velocità o magari di una distrazione, fatto sta che quando sono giunti sul luogo segnalato, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dello stesso fantino.

MORTO IL FANTINO ANDREA MARI DETTO BRIO: IL CORDOGLIO DELLA CONTRADA DI SANT’ERASMO

“La reggenza, il concilio di contrada e il popolo tutto si stringono intorno ad Ilaria, ai genitori e alla famiglia di Andrea in questo giorno di grande dolore – la nota emessa ieri, subito dopo la diffusione della notizia, da parte dal maniero della contrada di Sant’Erasmo – Andrea era la gioia fatta persona. Era l’entusiasmo, la voglia di stare insieme e di divertirsi. Nei due anni che ha trascorso con noi, seppur complicati dal difficile periodo di pandemia, ci ha insegnato il lato più bello del palio con il suo contagioso sorriso e la immensa sua voglia di vita. Il capitano Matteo Garegnani, unito ad Andrea da una profonda amicizia e grandissima stima, piange oggi una persona speciale che lascerà per sempre un segno indelebile nel cuore di ogni contradaiolo biancazzurro”. L’esordio al Palio di Siena era giunto a luglio 2000, e nella sua carriera era riuscito a trionfare sei volte (ultimo successo nel 2018), su 32 partecipazioni. Andrea Mari “Brio” ha partecipato anche al Palio di Legnano, Ferrara e Fucecchio.

