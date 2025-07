Temptation Island, chi è davvero Andrea Marinelli? Il tentatore di Lucia sogna un futuro da imprenditore: ecco tutto sul single.

Andrea Marinelli è il tentatore di Temptation Island 2025 che sta mettendo in crisi Lucia Ilardo, fidanzata di Rosario che si è iscritta al programma di Canale 5 per risolvere la crisi di coppia che li ha colpiti nell’ultimo periodo. Andrea ha 29 anni e viene da Latina, e nel corso della nuova puntata si avvicinerà molto a Lucia, arrivando a dirle che il suo fidanzato Rosario non la valorizza. Immagini che saranno mostrate al ragazzo e che lo faranno letteralmente infuriare.

Nella vita di tutti i giorni, Andrea lavora come caposquadra in una ditta di logistica. Andrea non ha raccontato troppo del suo titolo di studi ma si è limitato a dire di essere laureato. “Ho sempre fatto attività fisica di qualsiasi tipo“, ha detto nel video presentazione di Temptation Island, “Il problema è che la mia muscolatura è un po’ fragile e non risponde agli stimoli“. Andrea Marinelli ha confessato di farsi spesso male ma nonostante questo non si arrende e fa sempre cose nuove.

Andrea Marinelli: “Amo il mio corpo, ecco perché”

Andrea Marinelli è uno dei tentatori che più di tutti sta riscuotendo successo a Temptation Island 2025. Nel video di presentazione ha dichiarato di amare la sua forma del corpo perchè avendo sempre fatto nuoto ha il bacino piccolo e le spalle larghe con una silhouette slanciata. “Sono una persona che tiene molto a chi ha di fianco“, spiega il tentatore, dicendo anche di essere molto premuroso. “Nel complesso non sono proprio da buttare“, scherza il single. Dove si vede tra dieci anni? Il suo sogno è avere una posizione lavorativa con più responsabilità. In amore ha raccontato di aver avuto relazioni burrascose e per questo si augura che il futuro gli riservi più felicità.