Chi è Andrea Marinelli, il tentatore che sta conquistando Lucia Ilardo a Temptation Island 2025: i due sempre più vicini, scatta il bacio?

Si chiama Andrea Marinelli e sta letteralmente facendo battere il cuore della bella Lucia Ilardo a Temptation Island 2025. A suon di complimenti e apprezzamenti, il bel tentatore sta svolgendo perfettamente il suo ‘lavoro’, conquistando a poco a poco l’attenzione e la simpatia della fidanzata di Rosario, uno dei concorrenti più apprezzati dal pubblico di questa edizione del reality delle coppie.

Andrea Marinelli ha 29 anni, è originario di Latina e non è il solito bel ragazzo che aspira soltanto a stare in TV e ad ottenere follower. Nel suo video di presentazione a Temptation ha chiarito di essere laureato ed essere impegnato nel mondo del lavoro. “Faccio il capo squadra presso una ditta di logistica”, ha tenuto a chiarire. Nel programma però si è concentrato sin da subito su Lucia, mostrandosi parecchio interessato a lei, al punto da ammettere che l’avrebbe corteggiata anche fuori dal reality.

Andrea Marinelli e Lucia Ilardo si baceranno a Temptation Island 2025?

Ma cosa accadrà nelle prossime puntate? C’è la possibilità che Lucia si lascia andare un po’ troppo alle avance di Andrea e finisca per mettere fine alla sua relazione con Rosario? I sospetti non mancano: nonostante la fidanzata si sia dimostrata delusa quando Rosario non l’ha chiamata al falò di confronto immediato dopo aver visto gli avvicinamenti tra lei e Andrea, non è detto che nelle prossime puntate, proprio spinta da questa delusione, non abbatta gli ultimi muri che la separano dal bacio del tradimento. D’altronde, il tentatore non ha fatto mistero di essere anche un ragazzo “molto premuroso”, e di essere anche molto fisico nei suoi approcci. Lucia potrebbe così cedere a quegli apprezzamenti dei quali ha ammesso di sentire la mancanza, finendo così per tradire il povero Rosario.

