Andrea Marinelli e Lucia Ilardo stanno insieme dopo Temptation Island 2025? Spunta un'indiscrezione inaspettata sulla fidanzata di Rosario

Si fa sempre più scottante il percorso di Lucia Ilardo e del single Andrea Marinelli a Temptation Island 2025. Nella settima puntata del reality delle coppie, i nodi verranno finalmente al pettine e Lucia dovrà scegliere se proseguire la sua storia con il fidanzato Rosario, o se iniziare una conoscenza col tentatore fuori dal programma. D’altronde, l’affinità tra i due è scattata sin da subito, anche perché Andrea è riuscito a dare a Lucia ciò che lei sperava di avere: attenzioni e dimostrazioni d’affetto.

Flavio Ubirti e Denise insieme dopo Temptation Island 2025?/ Spoiler svela la verità: "Addio al calcio per…"

Tra Andrea e Lucia è però scattata anche l’attrazione fisica, e lo si noterà anche questa sera, quando i due si dedicheranno del tempo lontani dal gruppo, appartati in spiaggia o in piscina, tra abbracci e sguardi languidi. “Non pensavo di venire qui e trovare una persona come te”, ammetterà allora Lucia, palesando un chiaro interesse per Andrea, che potrebbe effettivamente mettere a rischio la sua storia con Rosario.

Sarah Esposito nuova tronista di Uomini e Donne dopo Temptation Island?/ ‘Rottura’ con Valerio permettendo…

Andrea Marinelli e Lucia Ilardo stanno insieme dopo Temptation Island 2025? Uno spoiler scatena il gossip

E d’altronde, gli spoiler che arrivano dal web confermano che le cose prenderanno una piega inaspettata per questa coppia. Nonostante, nelle scorse settimane, si sia parlato di avvistamenti di Lucia e Rosario insieme a fare la spesa dopo la fine di Temptation Island 2025, le indiscrezioni lanciate da Dagospia svelano, invece, che la coppia non è durata e che, anzi, Lucia abbia voluto rivedere proprio il tentatore Andrea Marinelli. “[…] a non essere più convinta della relazione è Lucia che, nel frattempo, ha visto il tentatore Andrea fuori dal programma.”, fa sapere infatti la fonte, dandoci un indizio importante sulla coppia: Lucia potrebbe aver deciso di chiudere definitivamente con Rosario proprio per vivere la scintilla scoccata nei confronti di Andrea e provare creare qualcosa di importante con lui. Ipotesi che troveranno conferma solo nella puntata finale di domani 31 luglio.