Andrea Melchiorre positivo al Covid-19/ Ex Uomini e Donne: “non ho sintomi, ma…”

Brutte notizie per Andrea Melchiorre, l’ex tronista di Uomini e Donne, che in queste ore ha annunciato sui social di essere positivo al Coronavirus. Da tre giorni l’influencer attendeva il risultato del tampone con non poca paura e apprensione come ha manifestato su Instagram; un risultato arrivato nelle ultime ore e che si è rivelato purtroppo diverso da quello che si aspettava. Melchiorre che, come tanti altri personaggi famosi e non ha trascorso le vacanze in Sardegna, è risultato positivo al Covid-19. Per fortuna l’ex tronista del dating show di Maria De Filippo non presenta alcun sintomo grave della malattia come tosse o febbre, ma visto il risultato del tampone giustamente ha deciso di restare in Sardegna dove trascorrerà l’isolamento volontario per poi sottoporsi nuovamente al tampone. L’annuncio sui social è arrivato dal diretto interessato che su Instagram ha rivelato: “dal 2 agosto sono qui. Sono positivo. Mi è arrivato adesso il test”.

Andrea Melchiorre positivo al Coronavirus

Poi Andrea Melchiorre ha mostrato i risultati del tampone rivelando anche per la prima volta che alcuni mesi fa ha avuto tutti i sintomi da Covid-19 senza pero sottoporsi ad alcun tampone. In quell’occasione fu proprio il suo medico a rassicurarlo di non averlo contratto. Ora la situazione è ben diversa visto che Melchiorre è positivo al Covid-19 seppur non presentando alcun sintomo della malattia. A rassicurare i fan e tutti è proprio l’influencer: “non ho sintomi. Starò qui 15 giorni. Fino a quando risulterò negativo”. Una scelta giustissima quella di Melchiorre che ha preferito restare in isolamento in Sardegna piuttosto che tornare a casa con il rischio di poter contagiare tante altre persone. La Sardegna è oramai diventata una vera e propria bomba virale visto che tantissimi sono i personaggi che, una volta rientrati a casa, hanno manifestato di essere risultati positivi al Covid-19: da Giulia Latini a Vittoria Deganello che proprio sui social hanno annunciato di essere entrambe positive al Coronavirus, ma di avere alcuni dei sintomi comuni come l’assenza di gusti e sapori.



