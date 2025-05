Andrea Mellano è il figlio della conduttrice Emanuela Folliero, donna che sarà ospite nella trasmissione Storie di Donne al Bivio, programma in scena il 3 Maggio 2025. La donna parlerà di tanti temi, tra carriera e sua vita privata e non potranno mancare parole sui suoi due matrimoni e sul rapporto con il figlio Andrea, a cui è davvero molto legato.

Giulia Salemi, compagna Pierpaolo Pretelli/ Le critiche degli hater per il figlio Kian ed una scelta drastica

Andrea Mellano è nato dal matrimonio tra Emanuela Folliero e l’imprenditore Enrico Mellano con la coppia che ha divorziato solo due anni dopo la nascita del bambino. Andrea ha ormai 17 anni ma non si conoscono molti dettagli sulla sua vita anche e soprattutto grazie alla famiglia che vuole lasciare libero il ragazzo e non metterlo davanti ai riflettori.

Antonella Mosetti e la nuova vita su OnlyFans: "Prendo 3mila euro al mese"/ "Mi sono rotta dei reality"

In un paio di occasioni il ragazzo ha partecipato a qualche trasmissione con la madre ed i due sono sempre apparsi davvero molto uniti. Non sappiamo molto della vita del ragazzo che anche sui social network ha un profilo privato, dedito solo per pochi amici e non aperto al pubblico. Ecco le ultime sulla sua vita.

Andrea Mellano, chi è il figlio d’arte e quali sono le sue passioni

Andrea oltre a studiare visto la sua giovane età coltiva le sue passioni e al momento una delle sue passioni principali è il basket che pratica da tempo. Andrea Mellano è intervenuto nel corso di una puntata di qualche tempo fa con la madre ed hanno parlato tra le altre cose anche del loro rapporto. Emanuela ha parlato cosi a Verissimo:

Luca Urso, marito Alessandra Tripoli/ La ballerina di Ballando: "non esiste un ricordo di vita senza di lui"

“Sono diventata mamma a 43 anni anche se questi non erano i miei progetti. Volevo essere indipendente ed avere dei figli, poi le cose sono andate piuttosto diversamente”, e anche Andrea ha raccontato di quanto sia importante Emanuela Folliero nella sua vita ed ha spiegato:

“Con la mamma ho un bellissimo rapporto e posso dire che è come se fosse la mia migliore amica. Per me è perfetta cosi com’è, lei mi spiega come vanno le cose e poi sono io a decidere come comportarmi o meno”. Emanuela ha raccontato inoltre che ha deciso di non partecipare ai reality per suo figlio, un giorno capitò di chiedergli cosa ne pensava e lui non apparve convinto (come eufemismo).