Andrea Melloni, figlio Emanuela Folliero ed ex compagno Enrico Melloni/ “Per dargli il mio stesso cognome..”

Andrea Melloni, figlio Emanuela Folliero: la scelta della conduttrice

Emanuela Folliero è diventata mamma nel 2008 quando è nato Andrea, il figlio frutto del suo amore con l’ex compagno Enrico Melloni. La nascita di Andrea ha cambiato per sempre la vita di Emanuela Folliero che ha scelto di dargli anche il suo stesso cognome. Riuscirci, però, non è stato affatto facile. In un’intervista rilasciata ai microfoni de La Repubblica a febbraio 2022, infatti, la conduttrice ha spiegato che, non volendo vedere il proprio cognome finire, ha scelto di intraprendere il percorso per dargli anche il suo cognome oltre a quello del padre.

Emanuela Folliero: chi é, gli ex fidanzati e il marito/ Da annunciatrice programmi Mediaset a presentatrice

“Andrea è nato nel 2008. Ha avuto il cognome del padre, il mio ex compagno. Io mi dispiaccio perché non c’ero, non comparivo nel nome di mio figlio. Oltretutto il cognome Folliero sarebbe finito con me“. Da qui la scelta di dare ad Andrea il suo cognome. Una scelta appoggiata anche dal suo ex compagno.

GIAMPIERO MUGHINI RICORDA SUO PADRE E SI COMMUOVE/ "Non mi ha mai detto 'Ti voglio bene'. Lo vedevo poco ma…"

Emanuela Folliero e la scelta per il figlio Andrea

Il percorso per dare il suo stesso cognome al figlio Andrea è stato lungo sia per tutte le pratiche burocratiche che per i costi. Per amore del figlio, però, la conduttrice rifarebbe tutto al punto da essere felice per l’approvazione della legge che, oggi, permette di dare il doppio cognome ai bambini. “È stata la mia vittoria di donna che si è fatta da sola. La legge serve per non restare ancorati al passato, per mostrare l’orgoglio di donna. Penso che soprattutto le nuove generazioni la accoglieranno bene“, ha spiegato la Folliero a La Repubblica.

Stefano D’Orazio, ex compagno di Emanuela Folliero/ "Era la persona più educata e perbene..."

Mamma orgogliosa e innamorata del suo Andrea, dunque, la Folliero non nasconde la propria felicità per essere riuscita nella sua impresa. Oggi, Andrea è un adolescente, ma con mamma Emanuela ha un rapporto splendido come ha spesso ricordato la stessa Folliero nelle varie interviste.











© RIPRODUZIONE RISERVATA