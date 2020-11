Andrea Merloni è morto a 53 anni/ Malore improvviso per l’ex presidente di Indesit

E’ morto Andrea Merloni, 53enne imprenditore originario di Fabriano, in provincia di Ancona (Marche). Si è spento nelle scorse ore nella sua abitazione di Milano, un malore improvviso senza alcuna avvisaglia che gli ha stroncato la vita. L’ex presidente di Indesit, come riferiscono i colleghi de Il Resto del Carlino, ha avuto molto probabilmente un arresto cardiaco, e ad accorgersi del corpo senza vita di Andrea Merloni sarebbe stata ieri mattinata la donna delle pulizie. Immediata la chiamata ai soccorsi ma quando gli uomini del 118 sono giunti nell’abitazione dell’imprenditore, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Una fine scioccante, ricorda ancora il quotidiano di cui sopra, per una persone che non aveva manifestato alcun problema di salute negli ultimi mesi, e che anzi, mostrava sempre una grande voglia di vivere, lui che da quando aveva inaugurato il suo sontuoso yacht Audace nel 2018, si era praticamente trasferito sul suo natante, girando in primavera ed estate nei porti più belli d’Europa.

ANDREA MERLONI E’ MORTO, IL RICORDO DI SAURO GIARDINI

D’inverno, invece, Andrea Merloni era solito “ritirarsi” presso la sua abitazione meneghina, e pare che il ritorno a Milano sia giunto pochi giorni fa, dopo che l’imprenditore aveva passato un periodo in Puglia dove risiede l’ex moglie. Figlio dell’ex presidente di Confindustria Vittorio, non aveva figli, ma lo piangono la madre Franca, il fratello e la sorella. Nella sua carriera ha ricoperto ruoli di primaria rilevanza nel mondo dell’imprenditoria italiana, ed oltre alla già citata Indesit ha tentato anche il rilancio della Benelli Moto, azienda da lui guidata per 9 anni, dal 1995 al 2004, prima della cessione ai cinesi della QJ. “Un dolore enorme – le parole di Sauro Giardini, imprenditore pesarese, a Il Resto del Carlino – ho perso una persone che mi era molto cara. Quando capitava in città mi chiamava sempre perché poi si andava a mangiare da Giba’s. Ho perso un amico vero e sincero. Non ci posso credere pensando alle cene fatte assieme anche nella sua casa di Fabriano… Quando ci siamo sentiti l’ultima volta m’aveva detto che non andava ad Ibiza per un problema legato ai voli aerei, ma che comunque era in partenza”.



