Andrea Milko Skofic, figlio Gina Lollobrigida/ “Mi manca, ora è diventata fragile”

Andrea Milko Skofic, classe 1957, è l’unico figlio dell’attrice Gina Lollobrigida, oggi ospite di Domenica In e pronta a raccontarsi al cospetto di Mara Venier. L’uomo è il frutto dell’amore tra la grande diva del cinema e Milko Skofic, produttore sloveno al quale Gina rimase legata in matrimonio dal 1949 al 1971. Anche Andrea ha seguito le orme della madre, diventando attore a sua volta. Nel 1990 è convolato a nozze con la giornalista Maria Grazia Fantasia dalla quale ha avuto il figlio Dimitri, unico nipote della Lollo nazionale. Proprio in occasione di una intervista rilasciata da Gina a Domenica In nel 2019, erano emersi i rapporti tesi tra il figlio e la madre.

La Lollobrigida nel parlare di lui aveva detto: “Era così biondo da far pensare a delle corna: io bruna, mio marito moro”. Alla trasmissione di Mara Venier aveva inoltre svelato che da piccolo Andrea era andato a vivere con il padre e tra loro non vi era più stato un riavvicinamento. A far alimentare gli attrici tra i due anche la battaglia legate che il figlio della Lollo ha portato avanti con Andrea Piazzolla, assistente oltre che amico della grande diva.

ANDREA MILKO SKOFIC, FIGLIO GINA LOLLOBRIGIDA: IL RAPPORTO ‘FILTRATO’ CON LA MADRE

Nei mesi scorsi Andrea Milko Skofic ha rotto la sua proverbiale riservatezza per parlare proprio di mamma Gina Lollobrigida durante una intervista rilasciata al Corriere della Sera. “Mia madre mi manca”, ha esordito l’uomo. Dal 2014 Andrea vive il rapporto con la madre attraverso un filtro per via della costante presenza del factotum della Bersagliera, Piazzolla: “Vorrei tornare a parlarle di fotografia come facevamo, oppure raccontarle dei miei viaggi”, ha rivelato nello studio del suo legale, l’avvocato Alessandro Gentiloni Silveri, durante l’intervista al quotidiano lo scorso luglio. Pochi giorni prima, la Lollo, parlando del figlio aveva detto che non si sarebbe mai preoccupato di lei. “Le parole di mia madre sono frutto di una manipolazione”, aveva replicato l’uomo. “È sempre stata testarda, ma ora è divenuta fragile”, aveva aggiunto, parlando dell’attuale stato della grande attrice.

Milko si è rimproverato di non essere intervenuto prima, “quando mandò via Alma”. Alma, ha spiegato Andrea, fu per molto tempo più di una semplice cameriera: “Una donna di origini etiopi che viveva con noi da molto tempo e le salvò la vita. Chiamò l’ambulanza quando la vide svenire. In ospedale la operarono d’urgenza, non fosse stato per Alma…”. Nonostante questo fu mandata via, così come il giardiniere, in un susseguirsi di “segnali”, come li ha definiti l’uomo.



